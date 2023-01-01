Максим Артамонов Пермякам начали рассылать фейковые сообщения от имени главы города В мэрии Перми призывают жителей проверять информацию Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

В мессенджеры жителям Перми начали поступать сообщения якобы от имени мэра Эдуарда Соснина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что «данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину». Пермяков призвали быть внимательными и проверять информацию.

Напомним, сообщения якобы от имени чиновников пермякам рассылаются уже почти месяц. Первыми подобные сообщения начали поступать в октябре от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, затем — от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова и от главы министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёма Балахнина. Во всех ведомствах предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.

Злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. В краевом правительстве отмечают, что чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.

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