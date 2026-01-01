Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Познавательный уикенд Афиша на выходные 5–7 июля Поделиться Твитнуть

«Дети Земли» — серия коллажей, созданных из старых чёрно-белых журналов. Сегодня проект насчитывает около 200 работ и задуман как масштабный цикл, который в будущем должен насчитывать 1001 произведение. Работы представляют собой своеобразные «истории детей Земли» — образы земных существ в самых разных, порой нелепых, трогательных и трагичных обстоятельствах. Через коллажи автор показывает человека без прикрас — со страхами, надеждами и странными «игрушками» повседневной жизни. Автор проекта — Radiovanya, Иван Муравьёв, художник, поэт, музыкант и создатель «Психического театра radiovanya» — уникального авторского театрального проекта, соединяющего видео, музыку, стихи, шумы, свет, песни и перформанс. Проект «Дети Земли» развивается как длительное художественное исследование: на протяжении полутора лет Иван Муравьёв практически ежедневно создаёт новые работы.

Среди чиновников учреждений Пермской губернии рубежа XIII-XIX есть имена, которые остались в истории. Одно из них — Василий Николаевич Берх, служивший советником Пермской казенной палаты в 1811-1821 годах. Лекция историка Павла Корчагина не столько о Берхе, сколько о людях, которые его окружали в пермский период его жизни И о том, что пермское десятилетие не прошло даром, а стало плодотворным периодом в научной и личной жизни Василия Николаевича. Василий Николаевич Берх (1781-1834) известен прежде всего как участник первого русского кругосветного плавания и историк русского флота. В то же время он является одним из первых исследователей прошлого Прикамья, где провел десять лет своей жизни. Лектор Павел Корчагин — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Института гуманитарных исследований УрО РАН. Лекция проходит в рамках просветительского проекта «Архипелаг Берха» киностудии «Новый курс».

Пермская синематека покажет фильм «Фейерверки днем», тепло принятый критиками, на неделю раньше всероссийского проката. Первая полнометражная работа Нины Воловой стала победителем в номинации «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк-2025». Главные роли исполнили Александр Робак, Ван Бин, Вера Енгалычева, Дарья Коныжева, Маша Раскина, Олеся Судзиловская. Сюжет разворачивается вокруг трех сестер. Они окружены дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора (Александр Робак), но его бизнес на грани банкротства. Вдруг на их пороге появляется Вэйхонг (Ван Бин) — прагматичный деловой партнер Виктора из Китая. Когда отец решает отдать родовое гнездо, чтобы закрыть долги, сестры принимают меры, чтобы не допустить этого. После просмотра состоится обсуждение фильма с режиссёром.

Пермский Исторический парк «Россия — моя история» запускает пешеходные экскурсии по новому участку набережной — от Речного вокзала к Мотовилихинским заводам. 6 июня состоится первая экскурсия из новой серии «Как Пермь у воды росла», на которой слушатели вместе с экскурсоводом будут вникать в нюансы расположения старинного городского центра. Пермь развивалась особым путём. Общепризнано, что город разрастался от Егошихинского лога, однако на самом деле с 1730-х годов ядер, вокруг которых стала сосредоточиваться и множиться застройка, было два: Егошихинский завод и Мотовилихинский. Прошло три столетия, между двумя прежними центрами протянулась новая набережная, и из прежней Егошихи в Мотовилиху можно снова дойти пешком, как столетиями хаживали друг к дружке в гости, по делам и на рынок пермяки и мотовилихинцы. Об этом и многом другом пойдёт речь на экскурсии по новому променаду.

В нынешнем году Пермский университет отмечает 110 лет со дня основания. За все годы в нём работало немало выдающихся учёных с мировым именем, среди которых геолог Пётр Чирвинский; гидробиолог, первая женщина-профессор Пермского университета Анастасия Таусон; потомок А.С. Пушкина, один из основателей специальности «Геофизика» в Пермском университете Борис Козловский и другие. На лекции «Точка университетской памяти: Егошихинский некрополь» кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ Валерия Яковлева расскажет подробнее об их биографиях.

Выставка «Правила беспорядка» посвящена взаимодействию искусства, науки и технологий. Её ключевая тема — беспорядок как ресурс. Авторы выставки понимают хаос и энтропию не как разрушение, а как условие возникновения новых форм, структур и способов знания. В экспозицию вошли пять проектов современных художников и исследователей — лауреатов конкурсной программы резиденций Центра «ИНАРТ», организованной совместно с Пермской художественной галереей и Пермским политехом. Отобранные для выставки проекты — это нестандартные научно-художественные исследования, необычные устройства, интеллектуальные метафоры и гибридные эксперименты. В субботу в Пермской галерее соберутся художники, философы и теоретики искусства, исследователи в области Art&Science. Они попытаются разобраться, какую роль представители гуманитарных областей способны сыграть в осмыслении технологического мира, становление которого происходит у нас на глазах, и формировании ценностной ориентации в нём. Участники: Дмитрий Булатов — художник, теоретик искусства, куратор; Дмитрий Галкин — доктор философских наук, профессор; Мария Купцова — художник; Яна Цырлина и Дмитрий Вяткин — основатели издательства Hyle Press; Кристина Пашкова — художник; Анна Мартыненко — художник; Иван Белоусов — медиахудожник; Борис Шершенков — медиахудожник. Послушать выступления могут все, кому интересны процессы взаимодействия искусства, науки и технологий.

Во второй раз фестиваль «Русская мозаика» соберёт жителей и гостей Перми, чтобы вспомнить традиции и наследие русского народа. В программе: концерты, ярмарка промыслов, тематические зоны. На сцену выйдут ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», гармонист-виртуоз Владимир Опарин, фолк-проект «Груша», хореографический коллектив «Солнечная радуга» и многие другие. Хедлайнером вечера станет Лена Василёк, известная по хитам «Живёт в этом доме Галина» и «Деревенька».

Магазин винила Tempo и кофейня «Светская» проводят препати в саду кирхи Святой Марии. Это событие откроет серию летних вечеров во дворе лютеранской церкви. За музыку будут отвечать Maple Syrup (Beats, Neo soul), Vladh8vas (Alternative, Avant-garde), Iromia (Lo-fi House), Lilboltik (Disco, House, Funk). Кофейня «Светская» приготовит специальное меню безалкогольных напитков.

РУТС проходит по городскому ландшафту, через общественные пространства и даже здания. Каждый год организаторы забега продумывают новый маршрут и разрабатывают аудиогид с рассказом о достопримечательностях, встречающихся на пути. Его можно слушать прямо во время прохождения дистанции. Культурный забег открыт и участникам, которые раньше никогда не бегали: преодолевать дистанцию можно в комфортном темпе, переходя на шаг или останавливаясь. Это не гонка на результат, а возможность провести активный выходной в хорошей компании и лучше узнать свой город. РУТС — идеальный формат для участия с друзьями, детьми и домашними питомцами! Нынешний РУТС даём возможность постоять на Красной площади, посмотреть на второй в стране памятник светофору, одолеть мост «Тысяча ступеней», попробовать горячую шанежку, поймать дзен в Саду соловьев. Маршрут забега построен в два круга: малый — около 5 км и большой — около 10 км. Круги пересекаются так, что можно выбрать дистанцию на перекрестке во время самого забега. Старты организованы волнами. В каждой волне участники выбегают группами по 20-30 человек с небольшим интервалом: первая волна для самых быстрых, вторая волна для тех, кто бегает в среднем темпе, третья волна для новичков и медленных бегунов. Локации: Пермская арт-резиденция, Пермская краевая филармония, Центральный выставочный зал, Стадион «Энергия», «Твой молодежный театр», Частная филармония «Триумф», а также «Секретная локация», которая не отмечена на маршруте и в аудиогиде. Ищите на дистанции специальные подсказки, которые приведут вас в зашифрованное место.

На праздник соберутся представители более 20 муниципалитетов Пермского края, делегации Татарстана и Башкортостана. На протяжении дня будут выступать лучшие профессиональные и любительские коллективы края, состоятся спортивные состязания. На эспланаде разместятся подворья коренных народов Пермского края. Здесь можно будет принять участие в мастер-классах по традиционным ремёслам, в национальных играх. Развернётся ярмарка изделий народных умельцев, сельскохозяйственной и гастрономической продукции. Есть в программе конкурсы и развлечения для школьников и дошколят на интерактивной площадке «Детский Сабантуй». С 13:00 на центральной сцене — выступления творческих коллективов Перми и Пермского края. Специально приглашённые гости — музыканты и исполнители из Казани и Нефтекамска. На спортивной площадке, ближе к ул. Ленина, пройдут соревнования по традиционной борьбе тюркских народов на поясах «Корэш». Начало первых поединков на ковре в 13:00. Главный батыр получит традиционный приз.

Трио имени Хачатуряна — Армене Григорян (фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка) и Сона Барсегян (фортепиано) — представит слушателям две ключевые стороны деятельности выдающегося композитора Арама Хачатуряна: создание музыкальных произведений и наставничество. Он был профессором Московской консерватории и воспитал плеяду талантливых композиторов, продолжателей его традиций в музыке. Первая часть концерта — показ трансформации первого балета Хачатуряна «Счастье» (1939) в музыку знаменитого шедевра «Гаяне», созданного в Перми в 1942 году. Вторая часть — творческая связь Хачатуряна с композиторами знаменитой «Армянской пятёрки», в которую входили Арно Бабаджанян, Эдуард Мирзоян, Александр Арутюнян, Лазарь Сарьян и Адам Худоян.

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