В суде объяснили, почему признали законной концессию на строительство онкоцентра в Перми Опубликован полный текст постановления Арбитражного суда Уральского округа Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине /фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Уральского округа опубликовал полный текст постановления об отказе прокуратуре Пермского края в удовлетворении жалобы по иску о незаконности концессионного соглашения, заключённого краевыми властями с ООО «Клиника инновационных исследований» на строительство онкологического центра в Перми. Суд постановил оставить решения и постановления предыдущих судов без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. В документе разъясняются причины отказа. Резолютивная часть решения была оглашена неделей раньше.

Суд, в частности, указал, что основания для признания оспариваемого концессионного соглашения недействительной (ничтожной) сделкой отсутствуют: установленный порядок заключения концессии сторонами был соблюдён, процедура согласования и подписания соглашения не нарушена, источники финансирования указаны и надлежащим образом подтверждены.

Отклоняя доводы прокурора о том, что Пермский край не должен нести все расходы по соглашению и, согласно ФЗ № 115, может финансировать только их часть, суд указал на то, что нормативно закреплённой величины расходов на объект концессионного соглашения нет, как и прямого запрета на принятие концедентом на себя расходов в полном объёме.

Также были отклонены доводы прокурора о монополизации сферы медицинских онкологических услуг обществом «Клиника инновационных исследований» как коммерческой организацией. Суд посчитал это только предположением. «Обстоятельства, свидетельствующие о ничтожности сделки, должны существовать в момент её совершения, а не возникнуть впоследствии, поэтому доводы прокурора о предположительном фактическом прекращении деятельности государственного диспансера вследствие ввода в эксплуатацию коммерческого центра не могут быть приняты во внимание», — говорится в документе.

Прокурор, кроме того, указывал на то, что концессионное соглашение нарушает публичные интересы. Суд отклонил и этот довод, отметив, что, судя по материалам дела, «целью проекта является повышение продолжительности и качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями в Пермском крае за счёт реорганизации онкологической службы региона, строительства и оснащения крупного специализированного клинического учреждения». Также проект направлен на улучшение ситуации с ранней диагностикой онкологических заболеваний путём объединения всех направлений онкологической службы края в едином центре; на повышение доступности и качества медицинской помощи (в том числе консолидация ведущих специалистов региона и соседних областей в новом центре). Указанное свидетельствует о том, что концессионное соглашение заключено в целях реализации публичного социально значимого интереса.

При этом Арбитражный суд Уральского округа отметил, что отказ в удовлетворении иска не лишает прокурора права осуществлять надзор за соблюдением сторонами законов в ходе исполнения концессионного соглашения.

Напомним, надзорный орган региона пытался оспорить в Екатеринбурге решение Арбитражного суда Прикамья от 20 марта 2023 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2023 года. В суды прокуратура обращалась с исками к ООО «Клиника инновационных исследований» и минэкономразвития региона о признании недействительным концессионного соглашения по строительству в Перми нового онкоцентра и оба раза проиграла.

Правительство Пермского края приняло постановление о заключении концессионного соглашения с ООО «Клиника инновационных исследований» о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра в июне 2022 года. Объект будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещённых на территории 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.

В июне 2023 года в Перми на ул. Маршала Жукова был заложен первый камень в основание будущего краевого онкоцентра. Тогда было заявлено, что на строительство и лицензирование объекта понадобится 42 месяца.

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