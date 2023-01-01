Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM завершит работу на бульваре Гагарина карнавальным шествием Проект «Придумай Пермь» посвящён 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

2 сентября в Перми пройдёт большое арт-шествие, которое завершит годовой проект Музея современного искусства PERMM «Придумай Пермь», приуроченный к 300-летию Перми.

С 13:00 до 15:30 на пешеходной части ул. Крупской развернутся поп-ап мастерские по созданию арт-объектов на тему будущего Перми с пермскими экологами, автомобилистами, поэтами, актёрами и танцорами, а в 16:00 начнётся финальное шествие, для подготовки которого была приглашена творческая группа во главе с московским режиссёром, выпускником студии Дмитрия Брусникина Алексеем Мартыновым. Кроме него, в творческую группу вошли художник Сергей Рябов, композитор Родион Аверьянов, актриса и хореограф Анжелика Катышева, а также продюсер и театральный менеджер Павел Власов.

Стать участниками мастерских и присоединиться к празднику могут все желающие.

Музей современного искусства PERMM

Наиля Аллахвердиева, продюсер проекта, директор музея PERMM:

– 2 сентября пройдёт уличное шествие проекта «Придумай Пермь», которое подведёт итоги самой продолжительной программы арт-резиденций за всю историю музея. Проект, реализуемый с десятью городскими сообществами, длился больше года и позволил собрать десять очень разных и неожиданных историй про город, его прошлое, настоящее и будущее. Финальное событие пройдёт в необычном месте – на пешеходной части ул. Крупской. Выбор улицы поддерживает два важных сюжета: во-первых, она рядом с музеем, который в сентябре завершает работу в здании на бульваре Гагарина, а во-вторых, это единственная полноценная пешеходная улица города, окружённая жилыми домами, жителей которых мы надеемся увидеть среди гостей праздника.

Большое шествие городских сообществ, художников и жителей Перми – это и празднование юбилея города, и символическое прощание с районом, где прошли девять насыщенных лет жизни музея.

«Придумай Пермь» – большая программа музея PERMM к 300-летию города, в ходе которой городские сообщества объединялись с современными художниками из разных городов России – Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Самары, Ростова-на-Дону и других, чтобы создать образы будущего Перми. Прошлым летом экспертный совет рассмотрел более 30 заявок на участие и выбрал самые перспективные идеи о том, как сделать наш город более современным, интересным, комфортным и любимым своими жителями. Целый год будущее Перми придумывали представители десяти городских сообществ – экологи, автомобилисты, актёры, чтецы стихов, создатели пермского медиа и жители отдалённых от центра микрорайонов.

Музей современного искусства PERMM

2 сентября десять команд-участников арт-резиденций выйдут в город. На площадках резиденций можно будет познакомиться с пермскими сообществами и современными художниками, узнать, как они видят будущее Перми. Каждый желающий сможет сам стать художником и создать собственный мобильный арт-объект о будущем города из самых необычных материалов.

Поп-ап-мастерские:

«Мастерская имени малых рек»: знакомство с людьми, которые заботятся о малых реках Перми. Участники узнают о Гусянке и других речках, придумают для них вдохновляющие слоганы и яркие визуальные символы. Мастерскую проводит эко-команда речки Гусянки, куратор – Сергей Баландин (Самара).

«Мастерская дорожных знаков» придумает собственные дорожные знаки для будущего движения на земле, воде, в воздухе и космическом пространстве. Проводит клуб автолюбителей «Lexus Приволжский», куратор Александр Кошелев (Пермь), ведущая мастерской Евгения Радостева.

«Мастерская визуализации поэзии» познакомит с сообществом «Читают все» и проведёт открытые чтения стихов о будущем Перми и не только. Поэтические строчки станут основой тканевых коллажей. Мастерскую проводит клуб чтения стихов «Читают все», куратор Ксения Маркелова (Екатеринбург).

«Мастерская теплообменников и ветряков» займётся изготовлением теплообменников, сделанных в технике коллажа, которые позволят принимать и отдавать энергию супермобилю будущего, а также красочные ветряки. Проводит молодёжный совет ПАО «Т Плюс», куратор Юрий Адомейко (Красноярск).

Музей современного искусства PERMM

«Мастерская перформанса» познакомит с плейбек-театром AZart и даст возможность всем желающим попробовать себя в перформансе. Участники научатся чувствовать собственное тело, действовать спонтанно, доверять пространству и окружающим. Мастерская пройдёт в три захода: в 13:00, 14:00, 15:00. Проводит плейбек-театр AZart, куратор Наталья Пастухова (Екатеринбург).

«Мастерская dry-украшений»: участники вместе с подростками из лагеря «Салют» придумают украшения из строительных материалов – кольца, мечи, щиты, маски, плащи и другие элементы суперкостюма. Проводит детский лагерь «Салют», кураторы Надежда Ишкиняева и Татьяна Черномордова (Санкт-Петербург).

«Мастерская корон с насекомыми и растениями» расскажет о значимости разнотравных газонов для будущего Перми и займётся созданием эффектных корон с самыми важными жителями городских газонов – растениями и насекомыми. Проводит фонд «Обвинская роза», куратор Ульяна Подкорытова (Брянск/Москва), ведущая мастерской Любовь Шмыкова (Пермь).

«Мастерская информации» займётся исследованием пермских информационно-коммуникационных технологий и проведёт серию 20-минутных экскурсий к дому, где раньше находился НИИ управляющих машин и систем (ул. Крупской, 48). Будущее информации будет представлено в виде лозунга, коллажа или рисунка. Проводит Общество актуальной истории, куратор Алина Десятниченко (Ташкент/Казань).

«Мастерская движения» отрепетирует и представит хореографический перформанс Танцующих Колонн, а также при помощи конструктора создаст фасады театров будущего. Проводит мастерскую Лаборатория исследования движения, куратор Анна Смирнова (Москва).

Все желающие вместе с придуманными объектами смогут стать частью большого уличного шествия. Колонну возглавит оркестр.

Алексей Мартынов, режиссер шествия:

– «Придумай Пермь» – горизонтальный фестиваль. Музей PERMM решил взаимодействовать с городом с помощью городских сообществ. Мы хотим «подсветить» этот опыт на шествии. Сама идея городского шествия – это объединение, поэтому задача постановочной команды – подчеркнуть и выделить месседж каждой команды-участницы арт-резиденций.

Сергей Рябов, художник:

– У каждой из десяти команд будут отличительные визуальные черты. У кого-то светоотражающие элементы, у кого-то специальные наклейки на лицах, у кого-то транспаранты. Мы просим участников команд объединиться цветом одежды: кто-то наденет чёрное, кто-то красное, кто-то белые халаты и так далее. Идея шествия: от прошлого – к настоящему и будущему Перми. Линейный маршрут участников проекта и горожан по улице Крупской закончится на площади перед телевизионной вышкой – она символизирует будущее. Около этого футуристического объекта мы установим капсулу будущего. В неё участники арт-резиденций смогут поместить свои арт-объекты.

Шествие «Придумай Пермь» будет заключительной акцией работы музея PERMM в здании на бульваре Гагарина, 24. После этого начнётся процесс переезда музея на ул. Крисанова, 4.

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