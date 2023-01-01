Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM завершит работу на бульваре Гагарина карнавальным шествием
Проект «Придумай Пермь» посвящён 300-летию Перми
2 сентября в Перми пройдёт большое арт-шествие, которое завершит годовой проект Музея современного искусства PERMM «Придумай Пермь», приуроченный к 300-летию Перми.
С 13:00 до 15:30 на пешеходной части ул. Крупской
развернутся поп-ап мастерские по созданию арт-объектов на тему будущего Перми с
пермскими экологами, автомобилистами, поэтами, актёрами и танцорами, а в 16:00
начнётся финальное шествие, для подготовки которого была приглашена творческая
группа во главе с московским режиссёром, выпускником студии Дмитрия Брусникина
Алексеем Мартыновым. Кроме него, в творческую группу вошли художник Сергей
Рябов, композитор Родион Аверьянов, актриса и хореограф Анжелика Катышева, а
также продюсер и театральный менеджер Павел Власов.
Стать участниками мастерских и присоединиться к празднику могут
все желающие.
Наиля Аллахвердиева,
продюсер проекта, директор музея PERMM:
– 2 сентября пройдёт
уличное шествие проекта «Придумай Пермь», которое подведёт итоги самой
продолжительной программы арт-резиденций за всю историю музея. Проект,
реализуемый с десятью городскими сообществами, длился больше года и позволил
собрать десять очень разных и неожиданных историй про город, его прошлое,
настоящее и будущее. Финальное событие пройдёт в необычном месте – на
пешеходной части ул. Крупской. Выбор улицы поддерживает два важных сюжета:
во-первых, она рядом с музеем, который в сентябре завершает работу в здании на
бульваре Гагарина, а во-вторых, это единственная полноценная пешеходная улица
города, окружённая жилыми домами, жителей которых мы надеемся увидеть среди
гостей праздника.
Большое шествие
городских сообществ, художников и жителей Перми – это и празднование юбилея
города, и символическое прощание с районом, где прошли девять насыщенных лет
жизни музея.
«Придумай Пермь» – большая программа музея PERMM к 300-летию
города, в ходе которой городские сообщества объединялись с современными художниками
из разных городов России – Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Самары,
Ростова-на-Дону и других, чтобы создать образы будущего Перми. Прошлым летом
экспертный совет рассмотрел более 30 заявок на участие и выбрал самые
перспективные идеи о том, как сделать наш город более современным, интересным,
комфортным и любимым своими жителями. Целый год будущее Перми придумывали
представители десяти городских сообществ – экологи, автомобилисты, актёры,
чтецы стихов, создатели пермского медиа и жители отдалённых от центра
микрорайонов.
2 сентября десять команд-участников арт-резиденций выйдут в город. На площадках резиденций можно будет познакомиться с пермскими
сообществами и современными художниками, узнать, как они видят будущее Перми.
Каждый желающий сможет сам стать художником и создать собственный мобильный
арт-объект о будущем города из самых необычных материалов.
Поп-ап-мастерские:
«Мастерская имени малых рек»: знакомство с людьми, которые
заботятся о малых реках Перми. Участники узнают о Гусянке и других речках,
придумают для них вдохновляющие слоганы и яркие визуальные символы. Мастерскую
проводит эко-команда речки Гусянки, куратор – Сергей Баландин (Самара).
«Мастерская дорожных знаков» придумает собственные дорожные
знаки для будущего движения на земле, воде, в воздухе и космическом
пространстве. Проводит
клуб автолюбителей «Lexus Приволжский», куратор Александр Кошелев (Пермь),
ведущая мастерской Евгения Радостева.
«Мастерская визуализации поэзии» познакомит с сообществом
«Читают все» и проведёт открытые чтения стихов о будущем Перми и не только. Поэтические
строчки станут основой тканевых коллажей. Мастерскую проводит клуб чтения
стихов «Читают все», куратор Ксения Маркелова (Екатеринбург).
«Мастерская теплообменников и ветряков» займётся
изготовлением теплообменников, сделанных в технике коллажа, которые позволят
принимать и отдавать энергию супермобилю будущего, а также красочные ветряки. Проводит молодёжный совет
ПАО «Т Плюс», куратор Юрий Адомейко (Красноярск).
«Мастерская перформанса» познакомит с плейбек-театром AZart
и даст возможность всем желающим попробовать себя в перформансе. Участники
научатся чувствовать собственное тело, действовать спонтанно, доверять
пространству и окружающим. Мастерская пройдёт в три захода: в 13:00, 14:00, 15:00.
Проводит плейбек-театр AZart, куратор Наталья Пастухова (Екатеринбург).
«Мастерская dry-украшений»: участники вместе с подростками
из лагеря «Салют» придумают украшения из строительных материалов – кольца,
мечи, щиты, маски, плащи и другие элементы суперкостюма. Проводит детский
лагерь «Салют», кураторы Надежда Ишкиняева и Татьяна Черномордова
(Санкт-Петербург).
«Мастерская корон с насекомыми и растениями» расскажет о
значимости разнотравных газонов для будущего Перми и займётся созданием
эффектных корон с самыми важными жителями городских газонов – растениями и
насекомыми. Проводит фонд «Обвинская роза», куратор Ульяна Подкорытова (Брянск/Москва), ведущая мастерской Любовь Шмыкова (Пермь).
«Мастерская информации» займётся исследованием пермских информационно-коммуникационных
технологий и проведёт серию 20-минутных экскурсий к дому, где раньше
находился НИИ управляющих машин и систем (ул. Крупской, 48). Будущее информации
будет представлено в виде лозунга, коллажа или рисунка. Проводит Общество
актуальной истории, куратор Алина Десятниченко (Ташкент/Казань).
«Мастерская движения» отрепетирует и представит
хореографический перформанс Танцующих Колонн, а также при помощи конструктора
создаст фасады театров будущего. Проводит мастерскую
Лаборатория исследования движения, куратор Анна Смирнова (Москва).
Все желающие вместе с придуманными объектами смогут стать
частью большого уличного шествия. Колонну возглавит оркестр.
Алексей Мартынов,
режиссер шествия:
– «Придумай Пермь» –
горизонтальный фестиваль. Музей PERMM решил взаимодействовать с городом с
помощью городских сообществ. Мы хотим «подсветить» этот опыт на шествии. Сама
идея городского шествия – это объединение, поэтому задача постановочной команды
– подчеркнуть и выделить месседж каждой команды-участницы арт-резиденций.
Сергей Рябов,
художник:
– У каждой из десяти
команд будут отличительные визуальные черты. У кого-то светоотражающие
элементы, у кого-то специальные наклейки на лицах, у кого-то транспаранты. Мы просим
участников команд объединиться цветом одежды: кто-то наденет чёрное, кто-то
красное, кто-то белые халаты и так далее. Идея шествия: от прошлого – к
настоящему и будущему Перми. Линейный маршрут участников проекта и горожан по
улице Крупской закончится на площади перед телевизионной вышкой – она
символизирует будущее. Около этого футуристического объекта мы установим
капсулу будущего. В неё участники арт-резиденций смогут поместить свои
арт-объекты.
Шествие «Придумай Пермь» будет заключительной акцией работы
музея PERMM в здании на бульваре Гагарина, 24. После этого начнётся процесс переезда музея на ул.
Крисанова, 4.
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