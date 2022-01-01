Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM запускает проект к 300-летию Перми Его главная черта — общественное участие Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM объявляет открытый приём заявок на участие в проекте «Придумай Пермь» к 300-летию города. Объявление о нём появилось на сайте музея.

С 20 июня по 20 июля локальные сообщества могут прислать свой проект в музей. В заявке должно быть сформулировано своё видение будущего Перми и представлен проект художественного воплощения этого видения.





Экспертный совет фестиваля выберет десять самых перспективных идей, которые будут разрабатываться в рамках арт-резиденций «Придумай Пермь». Под руководством кураторов резиденций пермяки превратятся в художников, чтобы воплотить свои идеи. Часть идей от сообществ, подавших заявки на open call, проявится в формате однодневных творческих площадок, которые пройдут летом и осенью 2023 года в разных районах Перми. Тогда же к созданию образов будущего сможет присоединиться широкая аудитория жителей Перми.





Итогом проекта станет большое городское шествие в сентябре 2023 года — яркое и масштабное действо, на котором сообщества презентуют придуманные и созданные своими руками образы и покажут, какой невероятной может стать Пермь. Идеи сообществ будут воплощены в мобильных объектах, оригинальных транспарантах, необычных костюмах, ярких перформансах, парадоксальных декорациях.





Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:





— В 2023-м году Перми исполняется 300 лет. Традиционно организаторы праздничных событий предлагают обратиться к теме прошлого, памяти, наследия. Вместе с тем, юбилей можно воспринимать не только как повод для подведения итогов, но и как повод построения планов на будущее. Мы предлагаем представить, какой станет Пермь через 10, 50, 100, 1000 лет. Диапазон мечтаний может быть самым широким. Возможно, мы хотим, чтобы Пермь стала самым зеленым городом планеты. Или уверены, что в Большом Савино пора построить космическую станцию для будущих полетов на Марс и в туманность Андромеды.





Анастасия Шипицина, куратор проекта «Придумай Пермь»:





— Мы приглашаем сформулировать видение Перми, заявить о себе и своих представлениях о развитии города самые разные локальные сообщества. Под сообществами мы подразумеваем группы людей, объединенных общими целями, задачами, интересами, проблемами, структурой или чатом в мессенджере. Главное — это осознание себя в качестве сообщества, мотивация и готовность включаться в довольно продолжительный проект.

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