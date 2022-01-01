Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Автолюбителям предложили создать свой образ Перми В музее PERMM стартует четвёртая арт-резиденция «Придумай Пермь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Музей современного искусства PERMM открывает четвёртую арт-резиденцию большой программы музея к 300-летию города «Придумай Пермь», в рамках которой городские сообщества и современные художники создают образы будущего Перми.

Резиденция для клуба «Lexus Приволжский» пройдёт с 1 по 6 декабря. Куратор — пермский художник и дизайнер Александр Кошелев. Он известен, кроме прочего, тем, что уже придумал свою Пермь: лет десять назад вместе с работавшим тогда порталом prm.ru он выпустил новогодний календарь, на каждой странице которого был изображён уголок Перми будущего — фантастический, но узнаваемый.

Резиденция для автолюбителей получила название «Лаборатория движения». Её тема «Как автомобилистам, пешеходам, велосипедистам, скейтерам, самокатчикам и ребятам в «летающих» кроссовках жить в одном городе». В ходе работы резиденции будут созданы арт-объекты на тему взаимодействия участников дорожного движения в Перми будущего.

Участники будут размышлять о системе взаимоотношений людей, автомобилей и вообще всех тех, кто оказывается на дороге. Им предстоит придумать, какими будут эти отношения через 10, 100 или 1000 лет, и создать футуристические дорожные знаки, в которые будут вшиты послания для пермяков будущего.

В публичной программе — открытие резиденции и знакомство с командой проекта, две открытые лекции Александра Кошелева («Дорожные знаки как объекты дизайна» и «Визуальный язык городских посланий») и публичная презентация итогов «Лаборатории движения» в формате перформанса с представлением концепций созданных арт-объектов. Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации.

1 декабря, 19:30 — открытие резиденции и лекция Александра Кошелева «Визуальный язык городских посланий» (16+);

2 декабря, 19:00 — лекция Александра Кошелева «Дорожные знаки как объекты дизайна» (16+);

6 декабря, 19:00 — публичная презентация итогов арт-резиденции с презентацией концепций арт-объектов на тему футуристических дорожных знаков и перформансов (16+).

Всего планируется проведение десяти арт-резиденций для различных сообществ Перми. Мы уже рассказывали об итогах работы резиденции для сообщества экоактивистов микрорайона Владимирский; общим итогом работы программы будет шествие участников всех резиденций в честь 300-летия Перми.

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