Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гусянка впадает в Каспийское море Музей PERMM поддержал малую реку в Перми Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Микрорайон Владимирский — не самое уютное место в Перми. Старые двухэтажные шлакоблочные дома, между ними — пустыри, заросшие сорняками выше человеческого роста, панельные пятиэтажки… Здесь два очага культуры: библиотека им. Михаила Осоргина (когда-то загородный дом Осоргина находился именно в этих местах) и Общественный центр микрорайона. Именно оттуда, из Общественного центра, в воскресенье 27 ноября стартовало костюмированное шествие, которое завершилось просветительским митингом на берегу речки Гусянки.

Гусянка и её берега — тоже центр культуры и общественной жизни, только неформальный. Здесь владимирцы гуляют с детьми и собаками, а зимой ребята катаются на ледянках и «ватрушках», и в ноябре ледовая горка уже вполне наезжена. Энтузиасты подкармливают уток и белок, берега речки в меру благоустроены и снабжены информационными стендами — подарком от реки Уинки: здесь, как и в знаменитом Саду соловьёв, есть «трухлявый заповедник», «живое болото» и прочие природные достопримечательности.

Местная активистка Наталья Новикова, экскурсовод по профессии, сетует, что в микрорайоне нет своего парка и своего музея, а ведь это территория с интереснейшим прошлым: микрорайон назван Владимирским не зря — здесь поселились люди и предприятия, эвакуированные в 1941 году из Владимира. Наталья мечтает водить экскурсии по своему микрорайону и говорит, что может показать и рассказать много интересного.

Функцию парка для 22 тыс. жителей Владимирского выполняет долина Гусянки протяжённостью около километра. Здесь действительно очень живописно, хотя территория, конечно, нуждается в благоустройстве, а речка — в защите.

Гусянка стала главной героиней проекта, с которым сообщество микрорайона победило в конкурсе, объявленном Музеем современного искусства PERMM, и вошло в число участников арт-резиденций под общим слоганом «Придумай Пермь».

Всего резиденций десять. Их участники вовсе не обязательно объединяются по месту жительства — там есть самые разные сообщества. С каждым из них работает профессионал в сфере современного искусства. Во Владимирском работал художник-акционист и куратор арт-проектов из Самары Сергей Баландин. В программу резиденции, кроме практической работы с экоактивистами, входил цикл его лекций в музее: «Современное искусство — новые опции», «Искусство и природа. Новое в отношениях», «Искусство и город. Преображение вместо изображения».

Завершением резиденции и стала массовая акция на берегу Гусянки 27 ноября. Местные экоактивисты выстроились под голубым полотнищем, изображающим реку, ощетинились транспарантами и с песнями двинулись к реке, по пути раздавая всем прохожим самодельную газету «Вечерняя Гусянка».

На берегу реки участники шествия выстроились и призвали всех прохожих присоединиться к митингу. «Гусянка впадает в Егошиху, Егошиха — в Каму, Кама — в Волгу, а Волга — в Каспийское море! — вещал Сергей Баландин. — Вроде речка маленькая, а он неё зависит уровень воды в Каспии. И неизвестно ещё, что куда впадает, — бывают географические ошибки. Может, если разобраться, Гусянка здесь самая главная, и именно она впадает в Каспийское море!»

Ребята, катающиеся с горки, и пенсионерки, выгуливающие питомцев, живо присоединились к разговору. «Здесь нужно построить ещё один мостик», — считает девочка школьного возраста. «Надо тропинку гравием подсыпать, по глине ходить неудобно», — предлагает хозяйка упитанного пожилого пса. В разговорах Гусянка выглядит осью, вокруг которой вращается жизнь микрорайона.

Завершением воскресной акции и всей арт-резиденции стало водружение транспарантов прямо в русло реки, как будто река-шествие перевоплотилась в реальную реку. Утки, которых здесь неисчислимое множество, испуганно взвились и начали красивый облёт территории.

Следующим этапом истории про современное искусство на Гусянке станет подготовка к заключительной акции «Придумай Пермь» в программе юбилейных событий «Пермь-300», когда участники всех десяти резиденций пройдут общим шествием по улицам Перми.

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