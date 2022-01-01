Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Подведены итоги отборочного этапа проекта «Придумай Пермь» Кураторы отсмотрели около 30 заявок от городских сообществ и выбрали самые перспективные идеи о будущем города Поделиться Твитнуть

Экспертный совет фестиваля-конкурса «Придумай Пермь», о котором «Новый компаньон» уже рассказывал подробно, завершил работу 10 августа. Кураторы отсмотрели около 30 заявок от городских сообществ и выбрали самые перспективные идеи о будущем Перми. По итогам отборочного этапа было сформировано три финальных списка: шорт-лист участников-победителей; список сообществ, которые будут участвовать в мастерских с пермскими художниками; а также список сообществ, которые смогут принять участие в проекте в формате творческого сотрудничества.

В течение 2022 и 2023 годов Музей современного искусства PERMM проведёт 10 арт-резиденций, где под руководством кураторов представители сообществ-победителей перевоплотятся в современных художников, чтобы придумать и создать образы будущего Перми.

Анастасия Шипицина, куратор проекта «Придумай Пермь»:

– Поздравляем сообщества, вышедшие в финал отборочного этапа проекта «Придумай Пермь»! Рады, что для участия заявились самые разные сообщества. Мы получили заявки и от творческих коллективов – музыкантов, танцоров, чтецов, и от компаний, чья деятельность не имеет прямого отношения к искусству, – экологов, сотрудников предприятий, представителей бизнеса. В течение года нам предстоит большая и интересная работа с художниками по созданию новых идей о городе. Итоги 10 арт-резиденций мы представим в сентябре 2023 года на большом городском шествии к 300-летию Перми. Благодарим всех за участие!

Шорт-лист сообществ и идей

Открытые чтения стихов в Перми «Читают ВСЕ»

Поэтический микрофон, куда может прийти любой желающий и прочитать со сцены любимые стихи, тексты песен и собственные произведения. Идея – сделать поэзию более распространённым инструментом выражения и проживания эмоций.

Плейбэктеатр azArt

Театр зрительских историй, где зрители рассказывают, а актёры сразу же играют. Идея – сделать так, чтобы история каждого жителя города была услышана.

Экокоманда общественного центра «Владимирский»

Жители микрорайона Владимирский, объединённые вокруг малой реки Гусянки. Идея – улучшение городской среды и забота о пространствах долин малых рек.

Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют»

Сообщество вожатско-педагогического отряда «Салют», которое занимается организацией смен для детей во время каникул, в том числе инклюзивных смен для детей с особенностями. Идея – уделить внимание проектам и образовательным программам для детей из групп риска и детей с инвалидностью.

Молодёжный совет Пермского филиала ПАО «Т Плюс»

Команда сотрудников компании «Т Плюс» (сфера электроэнергетики и теплоснабжения) с активной жизненной позицией, которые профессионально развиваются, участвуют в корпоративных, волонтёрских, городских, спортивных мероприятиях. Идея – продвижение ответственного отношения к исчерпаемым ресурсам.

Медиа о Перми mmm.perm

Небанальное медиа о Перми, которое рассказывает о людях, событиях и пространствах города, стремясь объединить жителей любовью к родному пространству. Идея – создать маршрут, в рамках которого получится узнать о Перми с разных сторон, чтобы каждый нашёл здесь что-то своё.

CEO Клуб Lexus Приволжский

Официальное представительство сообщества Lexus в Приволжском федеральном округе. Идея – развитие автомобильной культуры с помощью организации культурных и спортивных событий.

Лаборатория исследования движения

Проект для совместных исследований в области современного танца и перформанса. Пространство экспериментального творчества, позволяющее участникам получить новые навыки и знания. Идея – развитие современного танца в Перми через создание площадки для коммуникации.

Общество актуальной истории

Общество открыто для разных тем для рефлексии о городской идентичности. В данный момент общество сфокусировано на проекте «История пермского сектора информационных технологий», посвящённом людям, создающих местную индустрию ИТ на протяжении 60 лет. Идея сообщества – создать вокруг Перми новые смыслы и нарративы помимо общеизвестных.

Специальный список «Партнёры творческих мастерских»

Сообщества, которым предложено придумать творческие мастерские с пермскими художниками в 2023 году.

OMERTO Dance Company

Группа самобытных танцовщиков, основная задача которой – сохранение знания об этническом разнообразии Пермского края через призму современной хореографии и фольклора.

Сообщество счастливых людей

Сообщество счастливых людей занимается продвижением осознанного подхода к здоровью и жизни: сюда входят дыхательные практики, спорт, саморазвитие, обучение новому. Идея – развитие в людях осознанного отношения к себе через создание общественных пространств для отдыха и спорта.

Творческое объединение «Портал»

Творческий коллектив, созданный диджеями и музыкантами, участвующими в ночной жизни Перми и Пермского края. Цель – знакомство с современной танцевальной сценой, представление артистов новой волны в жанре Techno и других направлений электроники.

Клуб культурных споров «О»

Сообщество объединяет подростков Перми и их близких. Раз в неделю в клубе обсуждают школьную агрессию, семейное образование, трудоустройство подростков, различия культур, благотворительность. Идея – организация безопасности в учебных заведениях, снижение уровня агрессии и других проблем с учётом мнения самих подростков.

Специальный список «Спецпредложения»

Сообщества, которые приглашены к участию в проекте «Придумай Пермь» в формате творческого сотрудничества.

Строительная компания Тахира Буцо

Строительная компания занимается развитием частного сектора Перми и созданием пространств рядом с жилыми домами. Идея – использовать фантазию в создании облика города.

Столярная мастерская «Сова-дизайнер»

Мастерская занимается изделиями из дерева и проводит мастер-классы. Идея – создание рабочей арт-площадки, где жители города могли бы учиться работе со столярными инструментами и создавать интересные проекты.

Художник-скульптор Елизавета Баталова

Художник-скульптор-перформер. Занимается реставрацией, дизайном, скульптурой. Идея – изменить представление о привычной Перми с помощью современного искусства.

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Фестиваль «Придумай Пермь» – долгосрочный проект музея современного искусства PERMM к 300-летию города. В рамках проекта 10 городских сообществ объединятся с современными российскими художниками, чтобы создать образы будущего Перми, общими усилиями сделать город более современным, интересным, комфортным, любимым своими жителями. Герои проекта – локальные сообщества: создатели пермских медиа, экологи, историки, актёры, хореографы, педагоги, музыканты и другие. Главная тема проекта – будущее города в самом широком диапазоне мечтаний.

В течение 2022 и 2023 годов музей PERMM проведёт 10 арт-резиденций под кураторством современных российских художников. Финалом проекта станет большое городское шествие в сентябре 2023 года, яркое и масштабное действо к 300-летию города, на котором сообщества презентуют придуманные и созданные своими руками образы и покажут, какой невероятной может стать Пермь. Идеи сообществ будут воплощены в мобильных объектах, оригинальных транспарантах, необычных костюмах, ярких перформансах, парадоксальных декорациях.

Наиля Аллахвердиева, продюсер проекта, директор музея современного искусства PERMM:

– В 2023 году Перми исполняется 300 лет. Традиционно организаторы праздничных событий предлагают обратиться к теме прошлого, памяти, наследия. Вместе с тем, юбилей можно воспринимать не только как повод для подведения итогов, но и как повод построения планов на будущее. Мы предлагаем представить, какой станет Пермь через 10, 100, 1000 лет. Это проект про воображение альтернатив будущего нашего города в самых невообразимых конфигурациях, какие только можно себе представить, потому что искусство — это территория свободной фантазии.

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