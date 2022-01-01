Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Подведены итоги отборочного этапа проекта «Придумай Пермь»
Кураторы отсмотрели около 30 заявок от городских сообществ и выбрали самые перспективные идеи о будущем города
Экспертный совет фестиваля-конкурса «Придумай Пермь», о котором «Новый компаньон» уже рассказывал подробно, завершил работу 10 августа. Кураторы отсмотрели около 30 заявок от городских сообществ и выбрали самые перспективные идеи о будущем Перми. По итогам отборочного этапа было сформировано три финальных списка: шорт-лист участников-победителей; список сообществ, которые будут участвовать в мастерских с пермскими художниками; а также список сообществ, которые смогут принять участие в проекте в формате творческого сотрудничества.
В течение 2022 и 2023 годов Музей современного искусства
PERMM проведёт 10 арт-резиденций, где под руководством кураторов представители
сообществ-победителей перевоплотятся в современных художников, чтобы придумать
и создать образы будущего Перми.
Анастасия Шипицина,
куратор проекта «Придумай Пермь»:
– Поздравляем
сообщества, вышедшие в финал отборочного этапа проекта «Придумай Пермь»!
Рады, что для участия заявились самые разные сообщества. Мы получили
заявки и от творческих коллективов – музыкантов, танцоров,
чтецов, и от компаний, чья деятельность не имеет прямого
отношения к искусству, – экологов, сотрудников предприятий, представителей
бизнеса. В течение года нам предстоит большая и интересная
работа с художниками по созданию новых идей о городе. Итоги 10
арт-резиденций мы представим в сентябре 2023 года на большом
городском шествии к 300-летию Перми. Благодарим всех за участие!
Шорт-лист сообществ и
идей
Открытые чтения стихов в Перми «Читают ВСЕ»
Поэтический микрофон, куда может прийти любой желающий и
прочитать со сцены любимые стихи, тексты песен и собственные произведения. Идея
– сделать поэзию более распространённым инструментом выражения и проживания
эмоций.
Плейбэктеатр azArt
Театр зрительских историй, где зрители рассказывают, а
актёры сразу же играют. Идея – сделать так, чтобы история каждого жителя города
была услышана.
Экокоманда общественного центра «Владимирский»
Жители микрорайона Владимирский, объединённые вокруг малой
реки Гусянки. Идея – улучшение городской среды и забота о пространствах долин
малых рек.
Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют»
Сообщество вожатско-педагогического отряда «Салют», которое
занимается организацией смен для детей во время каникул, в том числе
инклюзивных смен для детей с особенностями. Идея – уделить внимание проектам и
образовательным программам для детей из групп риска и детей с инвалидностью.
Молодёжный совет Пермского филиала ПАО «Т Плюс»
Команда сотрудников компании «Т Плюс» (сфера
электроэнергетики и теплоснабжения) с активной жизненной позицией, которые
профессионально развиваются, участвуют в корпоративных, волонтёрских, городских,
спортивных мероприятиях. Идея – продвижение ответственного отношения к
исчерпаемым ресурсам.
Медиа о Перми mmm.perm
Небанальное медиа о Перми, которое рассказывает о людях,
событиях и пространствах города, стремясь объединить жителей любовью к родному
пространству. Идея – создать маршрут, в рамках которого получится узнать о
Перми с разных сторон, чтобы каждый нашёл здесь что-то своё.
CEO Клуб Lexus Приволжский
Официальное представительство сообщества Lexus в Приволжском
федеральном округе. Идея – развитие автомобильной культуры с помощью
организации культурных и спортивных событий.
Лаборатория исследования движения
Проект для совместных исследований в области современного
танца и перформанса. Пространство экспериментального творчества, позволяющее
участникам получить новые навыки и знания. Идея – развитие современного танца в
Перми через создание площадки для коммуникации.
Общество актуальной истории
Общество открыто для разных тем для рефлексии о городской
идентичности. В данный момент общество сфокусировано на проекте «История
пермского сектора информационных технологий», посвящённом людям, создающих
местную индустрию ИТ на протяжении 60 лет. Идея сообщества – создать вокруг
Перми новые смыслы и нарративы помимо общеизвестных.
Специальный список «Партнёры
творческих мастерских»
Сообщества, которым предложено придумать творческие
мастерские с пермскими художниками в 2023 году.
OMERTO Dance Company
Группа самобытных танцовщиков, основная задача которой –
сохранение знания об этническом разнообразии Пермского края через призму
современной хореографии и фольклора.
Сообщество счастливых людей
Сообщество счастливых людей занимается продвижением
осознанного подхода к здоровью и жизни: сюда входят дыхательные практики,
спорт, саморазвитие, обучение новому. Идея – развитие в людях осознанного
отношения к себе через создание общественных пространств для отдыха и спорта.
Творческое объединение «Портал»
Творческий коллектив, созданный диджеями и музыкантами,
участвующими в ночной жизни Перми и Пермского края. Цель – знакомство с
современной танцевальной сценой, представление артистов новой волны в жанре
Techno и других направлений электроники.
Клуб культурных споров «О»
Сообщество объединяет подростков Перми и их близких. Раз в
неделю в клубе обсуждают школьную агрессию, семейное образование,
трудоустройство подростков, различия культур, благотворительность. Идея –
организация безопасности в учебных заведениях, снижение уровня агрессии и
других проблем с учётом мнения самих подростков.
Специальный список «Спецпредложения»
Сообщества, которые приглашены к участию в проекте «Придумай
Пермь» в формате творческого сотрудничества.
Строительная компания Тахира Буцо
Строительная компания занимается развитием частного сектора
Перми и созданием пространств рядом с жилыми домами. Идея – использовать
фантазию в создании облика города.
Столярная мастерская «Сова-дизайнер»
Мастерская занимается изделиями из дерева и проводит
мастер-классы. Идея – создание рабочей арт-площадки, где жители города могли бы
учиться работе со столярными инструментами и создавать интересные проекты.
Художник-скульптор Елизавета Баталова
Художник-скульптор-перформер. Занимается реставрацией,
дизайном, скульптурой. Идея – изменить представление о привычной Перми с
помощью современного искусства.
* * *
Фестиваль
«Придумай Пермь» – долгосрочный проект музея современного искусства PERMM к
300-летию города. В рамках проекта 10 городских сообществ объединятся с
современными российскими художниками, чтобы создать образы будущего Перми,
общими усилиями сделать город более современным, интересным, комфортным,
любимым своими жителями. Герои проекта – локальные сообщества: создатели
пермских медиа, экологи, историки, актёры, хореографы, педагоги, музыканты и
другие. Главная тема проекта – будущее города в самом широком диапазоне
мечтаний.
В течение 2022 и 2023 годов музей PERMM проведёт 10 арт-резиденций под кураторством современных российских художников. Финалом проекта станет большое городское шествие в сентябре 2023 года, яркое и масштабное действо к 300-летию города, на котором сообщества презентуют придуманные и созданные своими руками образы и покажут, какой невероятной может стать Пермь. Идеи сообществ будут воплощены в мобильных объектах, оригинальных транспарантах, необычных костюмах, ярких перформансах, парадоксальных декорациях.
Наиля Аллахвердиева,
продюсер проекта, директор музея современного искусства PERMM:
– В 2023 году
Перми исполняется 300 лет. Традиционно организаторы праздничных событий
предлагают обратиться к теме прошлого, памяти, наследия. Вместе
с тем, юбилей можно воспринимать не только как повод
для подведения итогов, но и как повод построения планов
на будущее. Мы предлагаем представить, какой станет Пермь через 10,
100, 1000 лет. Это проект про воображение альтернатив будущего нашего города
в самых невообразимых конфигурациях, какие только можно себе представить,
потому что искусство — это территория свободной фантазии.
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