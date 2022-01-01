Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Анастасия Шипицина: «В нашей жизни не хватает будущего» Завершается приём заявок на участие в проекте «Придумай Пермь» Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

В программе «Перми-300» много событий, связанных с пермской историей. Своя порция внимания и почёта достанется и пермским ящерам, и Василию Татищеву, и Сергею Дягилеву с Николаем Славяновым — можно не сомневаться. На сегодняшний день лишь один проект направлен в будущее — это «Придумай Пермь», творческая история для локальных сообществ, придуманная Музеем современного искусства PERMM, а точнее, его кураторами Анастасией Шипициной, Светланой Лучниковой, Любовью Шмыковой, Анастасией Серебренниковой и, конечно, директором Наилей Аллахвердиевой.

Что это за история, рассказывает куратор проекта Анастасия Шипицина:

— В нашей жизни очень не хватает будущего. Мы — музей современного искусства, а современное искусство по определению обращено в будущее; поэтому мы перевернули ситуацию и смотрим не назад, а вперёд.

На будущий год Пермь будет праздновать день рождения, а на день рождения принято говорить пожелания. Этим мы и займёмся. Мы приглашаем всех загадать классное будущее для этого города, в котором хотелось бы жить.

Музей объявил open-call для любых сообществ — об этом появились объявления на сайте музея и в социальных сетях. Как оказалось, с самим понятием сообщества есть некоторые сложности. Очень часто раздаются звонки с вопросами вроде: «У нас есть чатик в вайбере, можно нас считать сообществом?» По словам Анастасии Шипициной, сообществом может быть объединение людей на основе общих интересов (например, любители бега, любители собак) или на основе общности места жительства (соседские сообщества), а также по профессиональному признаку (коллеги) или по признаку места учёбы (одноклассники, бывшие одноклассники, однокурсники и т.д.) — в общем, любая «группа товарищей».

По словам куратора проекта, то, что к участию призывают не отдельных людей с творческими замыслами, а именно группы, принципиально: каждое из таких сообществ смотрит на город со своей точки зрения и придумывает проект исходя из своих интересов, в результате должна получиться векторная картина — разные возможные направления развития будущего.

Музей рад любой компании, которая поделится своим видением будущего. Проекты, прошедшие отбор, получат кураторов и будут в течение года разрабатываться в резиденциях.

В сентябре 2023 года результаты работы резиденций будут показаны на большом музыкальном шествии.

Анастасия Шипицина, куратор проекта «Придумай Пермь»:

— Пока у нас есть около десяти проектов, очень разных, есть среди них и толковые. На консультацию 8 июля к нам пришли столяры, сторонники правильного питания, танцоры, айтишники и просто компании друзей. Вопросов было много, прошло всё очень здорово, так что ждём больше заявок.

Проект направлен в первую очередь на взрослых, людей активного возраста. У нас много занятий для детей и, напротив, для пенсионеров, а взрослые работающие люди как-то выпали из нашей повестки, Благодаря этому проекту мы поняли, что у них огромный запрос на творчество: все предлагают сразу идеи арт-объектов!

Когда завершится сбор идей, их надо будет превратить в произведения искусства. Каждое сообщество получит для этого куратора — современного художника. В этом качестве будут работать Наталья Пастухова (Екатеринбург), Виталий и Анна Черепановы (Нижний Тагил), Андрей Сяйлев (Самара), Настя Ливаднова (Ростов-на-Дону) и совсем юная Ева Нурулина из Перми — она много работала в музее как волонтёр и сейчас получила большую серьёзную задачу. В течение года пройдёт десять резиденций, на которых будут создаваться большие, сложные, глубокие арт-объекты. Все результаты будут обнародованы, а на торжественном красочном шествии они сложатся в единый образ города будущего.

Этот образ дополнят небольшие произведения, которые будут создаваться на творческих мастерских для детей, взрослых и пенсионеров в разных районах города под руководством пермских художников, сотрудничающих с музеем.

Проект довольно сложный. От потенциальных участников требуется осознать себя как сообщество и быть готовыми к долгосрочному и трудоёмкому сотрудничеству. Но и отдача ожидается большая! Музей планирует создать каталог идей будущего и презентовать его всем властям — от районных депутатов до губернатора.

Анастасия Шипицина:

— Как мы видим будущее — это очень важный вопрос. Спланировать будущее — непростая задача, но никто, кроме нас, с ней не справится. Мы очень надеемся, что общими усилиями придумаем такую классную Пермь, что все вдохновятся и поймут: это город мечты!

20 июля завершается приём заявок на участие. У жителей города ещё есть три дня, чтобы заявиться со своими идеями. Сделать это несложно: на сайте музея есть вкладка, посвящённая проекту «Придумай Пермь» и на ней кнопка «Подать заявку».

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