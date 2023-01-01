Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главное блюдо юбилейного меню Музей PERMM представил проект планировки нового здания Поделиться Твитнуть

Презентация проекта нового размещения Музея современного искусства PERMM

Презентация проекта нового размещения Музея современного искусства PERMM прошла в «пространстве будущего»: в автосалоне «Телта МБ», специализирующемся на продаже «мерседесов» (ул. Крисанова, 4). Здесь пока ещё всё по-старому: выставка роскошных авто, офисы, ремонтный бокс — всё работает; однако благодаря презентации и экскурсии, которые провели директор музея Наиля Аллахвердиева и автор архитектурного решения Александр Леонов, гости смогли представить себе, как это пространство изменится.

Архитектор Александр Леонов ведёт экскурсию по будущему музею

Никита Чунтомов

Открытие музея на новом месте планируется на 15 сентября.

«Когда праздновали юбилей Нижнего Новгорода, там открылось после реновации несколько музеев, — говорит Наиля Аллахвердиева. — У нас хотелось бы, конечно, открыть Пермскую художественную галерею, но это будет только в 2024 году, поэтому наш переезд будет главным блюдом юбилейного меню».

Новые возможности

По словам директора PERMM, новое здание позволит музею масштабировать деятельность, настроить зрительские сервисы — магазин и кафе, благодаря расположению близко к центру города радикально увеличить аудиторию и вписаться в туристические и транспортные потоки. Переезд должен продвинуть музей в качестве инструмента развития и брендирования города и дать возможность выращивать качественно новые поколения художников. Вспоминая образное выражение автора «Пермских ворот» Николая Полисского, Наиля Аллахвердиева сравнила художников с черепашками в аквариуме: пока они живут в маленьком замкнутом пространстве, то не могут вырасти, но если пространство увеличится, тут же идут в рост.

Новое здание, как и старое, музей будет арендовать, и стоимость аренды принципиально вырастет: нынче она составляет 18 141 800 руб. в год с учётом оплаты электроэнергии, а будет около 70 млн руб. в год, однако министр культуры Пермского края Алла Платонова считает, что радикальное увеличение площадей и возможностей музея этого стоят.

В новом музее будет три этажа: первый, второй и минус первый.

Первый этаж — основное пространство нынешнего автосалона. В нём расположатся фойе, рецепция, гардероб, музейный магазин. Здесь же будет выставочное помещение "Белый зал" и часть хранилища.

Проект фойе и рецепции / фото из презентации

Основной вход в здание будет находиться там же, где и сейчас, с угла улиц Крисанова и Окулова, но рецепция сместится от центра влево, в сторону ул. Попова, и будет совмещена с гардеробом. Здесь же будет информационная стойка и дежурный администратор, а вот кассира не будет: Наиля Аллахвердиева сказала, что сейчас готовится новое штатное расписание, настроенное на то, чтобы зритель сразу встречался с вовлечённым в музейную жизнь человеком, без технических посредников.

В следующем в сторону ул. Попова помещении будет музейный магазин, который сможет работать по независимому от музея расписанию, поскольку у него есть отдельный вход с ул. Окулова.

На одной линии с магазином по направлению к ул. Монастырской расположатся библиотека и хранилище площадью 150 кв. м, которое Наиля Аллахвердиева охарактеризовала как «закрыто-открытое»: у него будет прозрачная стена, через которую можно будет посмотреть на произведения искусства, однако свободный вход в хранилище не предусмотрен: только с экскурсиями в сопровождении сотрудника музея.

Проект Белого зала / фото из презентации

Главное выставочное пространство первого этажа — Белый зал площадью 600 кв. м — будет находиться в задней чести здания, там, где сейчас расположена сервисная мастерская. Его отличительная особенность — высота до 10 м, позволяющая экспонировать по-настоящему большие произведения; из фойе в это помещение ведут два входа: один из гардероба, другой — из той зоны фойе, которая находится ближе к ул. Монастырской; сейчас именно там расположена выставка автомобилей, а музей планирует здесь разместить ещё одно выставочное пространство — так называемую «капсулу».

Обзор Белого зала открывается как снизу, с уровня первого этажа, так и со второго этажа — из застеклённого помещения будущего воркшопа.

Проект музейного кафе / фото из презентации

Ещё одна «капсула», симметричная первой, будет находиться на втором этаже. Кроме того, на нём будут помещения офисов, большой лекторий — он же коворкинг и воркшоп, лаунж-зона с пространством для детских проектов и кафе. Сейчас в здании работает столовая для сотрудников и есть полноценная кухня, что позволит музею впервые в своей истории открыть для посетителей настоящее кафе. Наиля Аллахвердиева надеется пригласить к сотрудничеству представителей бизнеса для создания зрительских сервисов.

Так называемый «минус первый этаж» — это огромная подземная парковка, которая по площади превышает здание: она продолжается под прилегающей территорией до самой ул. Монастырской. Здесь будет ещё одно выставочное пространство площадью 1550 кв. м и высотой 4 м; ещё 1150 кв. м будут отданы под основное помещение хранилища. У парковки есть отдельный вход, что позволит этому пространству работать при необходимости автономно, а в музее смогут проходить одновременно несколько параллельных событий.

Проект выставочного пространства минус первого этажа / фото из презентации

Что внутри?

Таким образом, в новом здании музея предполагается четыре основных экспозиционных помещения: высокий Белый зал на первом этаже, две «капсулы» на первом и втором этаже и большое пространство на минус первом этаже. «Капсулы» — выгородки из лёгких материалов — будут предназначены для демонстрации предметов из собственной коллекции музея, экспозиции в них будут сменяться редко. В Белом зале и в подвале будут проходить сменные выставки, причём пространство подвала позволяет проводить по две или три выставки одновременно.

Капсульное выставочное пространство / фото из презентации

Несмотря на то, что содержательная часть новой экспозиции ещё разрабатывается, уже известно, что музей откроется большой выставкой-исследованием, посвящённой феномену пермской рок-музыки. «Это будет большое путешествие в мир историй, людей и событий, которые связаны с рок-движением», — говорят представители музея. «Андеграундная» локация на минус первом этаже, по мнению Наили Аллахвердиевой, как нельзя лучше соответствует тематике проекта.

Директор музея и архитектор в два голоса восхищаются транспортными и логистическими возможностями здания. Здесь есть огромные автомобильные ворота, ведущие прямо в Белый зал и позволяющие организовать тёплую разгрузочную зону, несколько грузовых лифтов, предназначенных для автомобилей и подходящих для перемещения экспонатов между этажами; автомобильный пандус, ведущий в подземный паркинг, позволит комфортно доставлять произведения искусства в помещение сменных выставок и в хранилище, а пассажирский лифт, соединяющий все три этажа и вход на уровне тротуара, делает музей доступным для посетителей любой мобильности.

Презентация проекта нового размещения Музея современного искусства PERMM

Общая площадь нового музейного здания — 7620 кв. м, экспозиционная — около 2300 кв. м, лектории — 140 кв. м, офисы и переговорные — 200 кв. м. В процессе освоения музей увеличится: в здании на ул. Крисанова, 4 есть ещё чердак, где находятся служебные раздевалки и другие бытовые помещения для сотрудников. Его новое предназначение ещё обсуждается.

В нынешнем помещении на бульваре Гагарина, 24 общая площадь — 3900 кв. м, экспозиционная — около 1500 кв. м.

Дорожная карта

Автоцентр «Телта МБ» на ул. Крисанова, 4 работает до 1 мая, после этого он должен освободить помещение, в котором начнётся, по словам архитектора проекта Александра Леонова, «деликатная и экономичная реновация». Общая стоимость приспособления здания под музейные нужды — 17 млн руб. Никаких радикальных строительных работ не предусмотрено не только из-за сжатых сроков переезда, но и потому, что отделка автосалона — очень качественная: полы выполнены из немецкой керамической плитки, и их не хотелось бы портить. Здание уже оборудовано самыми современными противопожарными и другими инженерными системами, поэтому их монтаж не понадобится.

Внутри помещение будет максимально очищено: убраны гипсокартонные короба, в которые сейчас упрятаны металлические колонны и другие конструкции, и навесные потолки-грильято, а также нынешние светильники. Фойе, выполненное для автосалона в светлых тонах, будет более тёмным: стены серые, потолок чёрный. Будет демонтирована специальная вентиляция, необходимая для работы автомастерской и пищеблока, — сейчас она создаёт неприятный звуковой фон, в музее этого звука не будет.

Здание практически полностью прозрачное — витражные конструкции составляют весь фасад и огромное окно в будущем Белом зале, поэтому для музея создаётся специальная система штор и жалюзи, а также разрабатывается схема музейного света.

PERMM за время нахождения на бульваре Гагарина неплохо освоил окружающее пространство и создал целую систему связей с культурной средой Мотовилихи. Будущее и старого помещения, и территории вокруг него, и локальных проектов, разумеется, заботит руководство музея.

Наиля Аллахвердиева

Никита Чунтомов

По словам Наили Аллахвердиевой, здание на бульваре Гагарина, 24 планирует приобрести некая частная образовательная организация. Арт-объекты, установленные рядом с музеем, частично переедут на площадь перед новым зданием, частично останутся на старом месте — это касается скульптур Валерия Казаса, которые украшают треугольный сквер на площади Дружбы. Планируется новое благоустройство этого сквера, и Наиля Аллахвердиева планирует специально оговорить с руководством района судьбу и статус этих объектов.

Церемония переезда и открытия нового музея будет многоступенчатой. За неделю до открытия, 9 сентября, состоится финал музейного проекта «Придумай Пермь», посвящённого 300-летию города, и по ул. Дружбы пройдёт общее шествие участников всех творческих мастерских, прошедших в рамках проекта в течение года. Наиля Аллахвердиева позиционирует это событие как символическое прощание с Мотовилихой.

Как уже писал «Новый компаньон», 13-16 сентября в Перми пройдёт музейный форум, и для его гостей — а это около 200 музейщиков со всей России — будет организовано отдельное знакомство с новым музейным пространством.

В день открытия выставки, посвящённой рок-музыке, в «андеграундном» пространстве пройдёт рок-концерт.

«Планы вот такие. Осталось сделать», — оптимистично завершила презентацию Наиля Аллахвердиева.

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