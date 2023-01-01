Музей современного искусства PERMM откроется в здании бывшего автосалона 15 сентября Переезд начнётся в мае Поделиться Твитнуть

фото: 2ГИС

Музей современного искусства PERMM откроется по ул. Крисанова, 4, в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz, 15 сентября. Об этом на пресс-конференции 24 апреля рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Переезд начнётся уже в мае. Стоимость аренды здания для музея составит около 70 млн руб. в год.

Ранее «Новый компаньон» уже сообщал, что переезд музея на ул. Крисанова, 4 планируется на осень этого года. В новом помещении существенно большие площади для экспозиций — 7200 кв. м против нынешних 3900 кв. м на бульваре Гагарина, 24.

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