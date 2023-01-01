Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской галерее обсудят «непредсказуемое прошлое» Музейный форум станет последним событием на старом «месте жительства» галереи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской художественной галерее, 13-16 сентября 2023 года пройдёт музейный форум, посвящённый 100-летию галереи и 300-летию Перми. Основная проблематика форума — «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи».

Основные темы, предлагаемые к обсуждению:





— «Музей как способ освоения территории» — история формирования региональных коллекций и создания музеев в регионах, их концепция и миссия;





— «Аудит музейных коллекций» — исследование коллекций как основа их интерпретации;





— «Трансдисциплинарность современного музея»;





— «Проблемы комплектования современности: в будущее возьмут не всех»;





— «Современное искусство в традиционном музее: интервенция или интерпретация?»;





— «Музейный сувенир — коммерция или память?»





В рамках форума пройдёт однодневный тренинг для сотрудников муниципальных музеев Пермского края, посвящённый методам интерпретации разных типов музейных экспонатов.

Круг участников события в настоящее время формируется. Сразу после завершения форума начнутся прощальные мероприятия для посетителей, и 1 октября экспозиция в Спасо-Преображенском соборе закроется для подготовки к переезду в новое здание.

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