Пермский филиал «Т Плюс» принял участие в арт-резиденции фестиваля «Придумай Пермь» Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермского филиала ПАО «Т Плюс» вошли в состав VI арт-резиденции фестиваля «Придумай Пермь» — программы музея современного искусства PERMM, приуроченной к 300-летию города.





Под кураторством красноярского художника-коллажиста Юрия Адомейко энергетики разрабатывали «механизм» будущего, генерирующий тепло, свет и горячую воду из альтернативных источников энергии.

«Механизм, который участники придумали и визуализировали на графических плакатах-коллажах, — это размышление о том, откуда берется тепло в домах людей. Портреты сотрудников компании — важнейшая часть механизма. За каждым портретом сотрудника стоит история реальных работников «Т Плюс», — рассказывает Анастасия Шипицина, куратор проекта «Придумай Пермь».





Участники арт-резиденции «Лаборатория тепла» посетили с экскурсией теплосетевые объекты «Т Плюс» и места ремонтов тепловых сетей, посмотрели на работу энергетиков «изнутри», задали вопросы и получили на них ответы. Далее началась работа над созданием арт-объекта, который успешно презентован посетителям музея PERMM 16 апреля.





«Нам было интересно поразмышлять о том, какой в будущем будет энергетика и Пермь, а также мы хотели обратить внимание жителей города на труд простого энергетика. Ведь наши сотрудники несут вахту круглосуточно и круглогодично, чтобы горожане жили в комфорте, а в их домах было тепло и уютно», — отметил Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций в г. Перми ПАО «Т Плюс».





Фестиваль «Придумай Пермь» — долгосрочная программа музея PERMM к 300-летию города. В рамках проекта городские сообщества объединяются с современными российскими художниками, чтобы создать образы будущего Перми. Летом 2022-го экспертный совет рассмотрел более 30 заявок на участие и выбрал самые перспективные идеи о том, как сделать наш город более современным, интересным, комфортным и любимым жителями.





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