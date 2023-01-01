Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее PERMM открывается завершающая резиденция проекта «Придумай Пермь» Пермяки придумают для города новый театр Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

С 21 по 25 июля в Музее современного искусства PERMM будет работать финальная арт-резиденция проекта «Придумай Пермь» — долгосрочной программы музея к 300-летию города. Цикл арт-резиденций длиною в год завершит пятидневная «Лаборатория театра» под кураторством театральной художницы Анны Смирновой.

Вместе с пермским сообществом «Лаборатория исследования движения» участники придумают, как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная cцена — «Дом искусств», узнают о мире современного танца, познакомятся с работами современных хореографов и танцовщиков и, вдохновляясь архитектурой классических театров, создадут художественные объекты в виде красочных колонн из самых необычных материалов.

Сообщество «Лаборатория исследования движения» создано для совместных исследований в области современного танца и перформанса. Это пространство экспериментального творчества, позволяющее участникам получить новые навыки и знания: оно объединяет профессиональных танцовщиков и людей творческих профессий, желающих познакомиться с различными концепциями танца и углублённо заняться движением. Основная цель и ключевой интерес сообщества — развитие современного танца в Перми и создание площадки для коммуникации зрителей, хореографов и танцовщиков. Лидер «Лаборатории» — Владимир Кирьянов, режиссёр-постановщик, хореограф, танцовщик, перформер, куратор арт-проектов, участник «Золотой маски», Дягилевского фестиваля, «Территории» и множества других российских и зарубежных проектов.

Участники «Лаборатории театра» будут искать вдохновение в танцах, местном ландшафте и народных обычаях, чтобы в финале создать новый архитектурный объект и собрать воедино все части одного действа: траекторию движения, музыку, танец и голосовую импровизацию. Несмотря на красочность и яркость действа, за ним стоит вполне серьёзная и насущная для города проблема.

Анна Смирнова, театральный художник, куратор арт-резиденции «Лаборатория театра»:

— Пермские творческие коллективы мечтают о Доме для искусства в городе. Мы хотим подсветить это желание и обратить внимание на необходимость появления в Перми нового пространства для Театра (в широком понимании этого слова): дом для оперы, балета, театра, танца и так далее.

В проектировании образа «Дома искусств», частью которого станут яркие колонны, участники лаборатории будут опираться на историю реконструкции пермского оперного театра, проведённой в 1957 году. Её особенность была в том, что вокруг существующей театральной «коробки» достраивали новые помещения, и эта своеобразная «обёртка» подсказала куратору возможный вид будущего объекта, в котором воплотятся два таких, казалось бы, далёких друг от друга вида искусства, как архитектура и танец: по замыслу кураторов, эта резиденция станет живой и развивающейся площадкой для коммуникации зрителей, хореографов и танцовщиков.

Куратор резиденции Анна Смирнова — театральная художница по костюму. Среди её работ спектакль «Отель Paradise» в Воронежском камерном театре, спектакли в Электротеатре Станиславский («Огородница Тао», «Игроки в пинг-понг»). Курировала Театральный парад «Пушкинские игры» на Платоновском фестивале искусств в составе арт-группировки «КТОМЫ». Работала над постановкой Mythosphere Project в Лондоне.

Принять участие в резиденции могут жители Перми от 14 лет. Участие бесплатное.

Заполнить заявку можно по ссылке до 20 июля.

Открытие состоится 21 июля в 18:00. Проект представят директор PERMM Наиля Аллахвердиева и куратор программы «Придумай Пермь» Анастасия Шипицина. Гостей ждёт презентация концепции «Лаборатории театра» от её создателей — художницы Анны Смирновой и лидера сообщества «Лаборатория исследования движения» Владимира Кирьянова.

Финалом лаборатории станет шествие-перформанс, где соединятся созданные объекты, музыка, танец и голосовые импровизации. В рамках тест-драйва участники продемонстрируют созданные в ходе резиденции колонны и пройдут шествием от музея по улице Крупской. Начало в 20:00 25 июля.

«Придумай Пермь» — долгосрочный проект музея современного искусства PERMM, приуроченный к 300-летию города. В рамках проекта городские сообщества объединяются с современными художниками в попытке создать образы будущего Перми и задуматься о том, как общими усилиями сделать город более современным, интересным, комфортным и любимым своими жителями. Главная тема проекта — будущее города в самом широком диапазоне мечтаний.

В течение 2022 и 2023 годов проходят 10 арт-резиденций под кураторством современных художников. Финалом проекта станет большое городское шествие в сентябре 2023 года — яркое и масштабное действо к 300-летию города, на котором все десять сообществ презентуют придуманные и собственноручно созданные ими образы и покажут, какой невероятной в их представлении может стать Пермь.

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