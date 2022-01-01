Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее PERMM будут визуализировать поэтические образы Открывается пятая резиденция проекта «Придумай Пермь» Поделиться Твитнуть

Здание музея на бул. Гагарина, 24

Константин Долгановский

Пятая резиденция проекта «Придумай Пермь» Музея современного искусства PERMM стартует 12 декабря. Курировать её будет художница Ксения Маркелова, а участниками станут представители неформального поэтического объединения «Читают все» и жители Перми, которые решили присоединиться к проекту и подали заявку на сайте музея.

В ходе резиденции, которая получила название «Лаборатория визуализации поэтического образа», участники отыщут в любимых стихах желаемые образы будущего и воплотят эти образы в скульптурах из ткани в авторской технике куратора Ксении Маркеловой, используя пластилин, силикон и холлофайбер. По замыслу куратора, созданные ими объекты при выходе в социальное поле продемонстрируют, что язык коммуникации между людьми может иметь самые разные формы и разную глубину — получится своего рода «переносной паблик-арт».

На открытии резиденции 12 декабря в 19:30 состоится паблик-ток с Анной Баландиной, лидером сообщества «Читают все», и Ксенией Маркеловой.

Публичная презентация итогов резиденции состоится 18 декабря в 17:00 в формате перформанса с представлением концепций созданных объектов.

Сообществу «Читают все» почти год. У его истоков стоят пермские энтузиасты, которые создали демократичную площадку в формате «свободного микрофона», чтобы разрушить стереотип о том, что стихи и чтение стихов вслух — это что-то скучное, непонятное и оставшееся в далеком школьном прошлом.

Куратор резиденции Ксения Маркелова (Екатеринбург) создаёт объекты и инсталляции в смешанной технике. Эстетика её работ обращена к телесности и политике тела: художница работает с сокровенным, сакральным и болезненным, что, по словам самой Ксении, приводит её к хоррору как интенсивной, усиленной реальности, в которой эмпатия противостоит монструозным образам.

«Придумай Пермь» — программа музея современного искусства к 300-летию Перми, в рамках которой городские сообщества в содружестве с современными художниками создают образы будущего Перми.

В рамках проекта запланировано 10 арт-резиденций. Четыре из них уже состоялись.

С 23 по 30 сентября 2022 года небанальное медиа о Перми M.PERM и кураторы — художница Анастасия Ливаднова (Ростов-на-Дону — Москва) и музыкант и продюсер Николай Долгов (Краснодар) — исследовали улицы Перми, выявляя нетипичные места и объекты, чтобы создать систему собственных координат в уже существующей системе ложных и придумать первый маршрут по Перми будущего. По итогам резиденции открылась поп-ап выставка «Стёсанный камушек на асфальте у подъезда».

С 9 по 13 ноября 2022 года плейбек-театр «azArt» и куратор — стрит-арт художница Наталья Пастухова (Екатеринбург) провели резиденцию под названием «Лаборатория эмоций». Каждый участник придумал и создал свой костюм-куб, внутри которого запечатлел личные истории и чувства, связанные с городом.

С 21 по 27 ноября 2022 года эко-активисты общественного центра «Владимирский» под кураторством художника Сергея Баландина (Самара) придумывали новое будущее для речки Гусянки. Итогом резиденции стала уличная массовая акция, о которой рассказывал «Новый компаньон».

А с 1 по 7 декабря 2022 года клуб автовладельцев «Lexus Приволжский» и куратор — художник Александр Кошелев (Пермь) провели резиденцию для автолюбителей под названием «Лаборатория движения». В ходе работы резиденции были созданы арт-объекты на тему взаимодействия участников дорожного движения в Перми будущего.

В 2023 году в резиденциях примут участие молодёжный совет пермского филиала ПАО «Т Плюс», команда детского лагеря «Салют», представители общества актуальной истории, участники лаборатории исследования движения (современного танца и перформанса), а также жители Перми. Летом 2023-го музей объявит набор для всех желающих на открытые мастерские в рамках проекта «Придумай Пермь».

Финалом проекта «Придумай Пермь» станет большое городское шествие в сентябре 2023 года — яркое и масштабное действо к 300-летию города, на котором сообщества презентуют придуманные и созданные своими руками образы и покажут, какой невероятной может стать Пермь.

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