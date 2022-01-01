Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В музее PERMM будут визуализировать поэтические образы
Открывается пятая резиденция проекта «Придумай Пермь»
Пятая резиденция проекта «Придумай Пермь» Музея современного искусства PERMM стартует 12 декабря. Курировать её будет художница Ксения Маркелова, а участниками станут представители неформального поэтического объединения «Читают все» и жители Перми, которые решили присоединиться к проекту и подали заявку на сайте музея.
В ходе резиденции, которая получила название «Лаборатория визуализации поэтического образа», участники отыщут в любимых стихах желаемые образы будущего и воплотят эти образы в скульптурах из ткани в авторской технике куратора Ксении Маркеловой, используя пластилин, силикон и холлофайбер. По замыслу куратора, созданные ими объекты при выходе в социальное поле продемонстрируют, что язык коммуникации между людьми может иметь самые разные формы и разную глубину — получится своего рода «переносной паблик-арт».
На открытии резиденции 12 декабря в 19:30 состоится паблик-ток с Анной Баландиной, лидером сообщества «Читают все», и Ксенией Маркеловой.
Публичная презентация итогов резиденции состоится 18 декабря в 17:00 в формате перформанса с представлением концепций созданных объектов.
Сообществу «Читают все» почти год. У его истоков стоят пермские энтузиасты, которые создали демократичную площадку в формате «свободного микрофона», чтобы разрушить стереотип о том, что стихи и чтение стихов вслух — это что-то скучное, непонятное и оставшееся в далеком школьном прошлом.
Куратор резиденции Ксения Маркелова (Екатеринбург) создаёт объекты и инсталляции в смешанной технике. Эстетика её работ обращена к телесности и политике тела: художница работает с сокровенным, сакральным и болезненным, что, по словам самой Ксении, приводит её к хоррору как интенсивной, усиленной реальности, в которой эмпатия противостоит монструозным образам.
«Придумай Пермь» — программа музея современного искусства к 300-летию Перми, в рамках которой городские сообщества в содружестве с современными художниками создают образы будущего Перми.
В рамках проекта запланировано 10 арт-резиденций. Четыре из них уже состоялись.
С 23 по 30 сентября 2022 года небанальное медиа о Перми M.PERM и кураторы — художница Анастасия Ливаднова (Ростов-на-Дону — Москва) и музыкант и продюсер Николай Долгов (Краснодар) — исследовали улицы Перми, выявляя нетипичные места и объекты, чтобы создать систему собственных координат в уже существующей системе ложных и придумать первый маршрут по Перми будущего. По итогам резиденции открылась поп-ап выставка «Стёсанный камушек на асфальте у подъезда».
С 9 по 13 ноября 2022 года плейбек-театр «azArt» и куратор — стрит-арт художница Наталья Пастухова (Екатеринбург) провели резиденцию под названием «Лаборатория эмоций». Каждый участник придумал и создал свой костюм-куб, внутри которого запечатлел личные истории и чувства, связанные с городом.
С 21 по 27 ноября 2022 года эко-активисты общественного центра «Владимирский» под кураторством художника Сергея Баландина (Самара) придумывали новое будущее для речки Гусянки. Итогом резиденции стала уличная массовая акция, о которой рассказывал «Новый компаньон».
А с 1 по 7 декабря 2022 года клуб автовладельцев «Lexus Приволжский» и куратор — художник Александр Кошелев (Пермь) провели резиденцию для автолюбителей под названием «Лаборатория движения». В ходе работы резиденции были созданы арт-объекты на тему взаимодействия участников дорожного движения в Перми будущего.
В 2023 году в резиденциях примут участие молодёжный совет пермского филиала ПАО «Т Плюс», команда детского лагеря «Салют», представители общества актуальной истории, участники лаборатории исследования движения (современного танца и перформанса), а также жители Перми. Летом 2023-го музей объявит набор для всех желающих на открытые мастерские в рамках проекта «Придумай Пермь».
Финалом проекта «Придумай Пермь» станет большое городское шествие в сентябре 2023 года — яркое и масштабное действо к 300-летию города, на котором сообщества презентуют придуманные и созданные своими руками образы и покажут, какой невероятной может стать Пермь.
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