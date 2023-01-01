В крови подростка, сжёгшего в Пермском крае свою подругу, нашли наркотики Подтвердился и факт изнасилования Поделиться Твитнуть

фото: Ural Mash

Экспертиза нашла наркотики в крови подростка, который в ночь на 8 июля в п. Октябрьский Пермского края убил свою 16-летнюю подругу. Он облил её горючей жидкостью и поджёг. Подтвердилось, что перед этим он её изнасиловал. Об этом со ссылкой на следствие сообщил telegram-канал Ural Mash.

Ранее сообщалось, что в крови подростка обнаружен только алкоголь, а секс между молодыми людьми был будто бы по обоюдному согласию.

По данным источника, четверо друзей обвиняемого прошли полиграф. Они рассказали, что арестованный не только сам употреблял наркотики, но и продавал их, открыто заявляя это в общей беседе.

Напомним, школьницу с ожогами 90% тела нашли на железнодорожных путях возле станции Чад. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках. Петиция набрала более 125 тыс. подписей.

В минувшую субботу стало известно о том, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела из региона федеральным следователям. Он также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это резонансное дело.

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