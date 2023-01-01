Алёна Бронникова Более 125 тысяч человек подписали петицию о более тщательном расследовании дела сожжённой в Прикамье девочки Поделиться Твитнуть

Опубликованная на сайте Change.org петиция с требованием наказать убийц 16-летней девочки из п. Октябрьский в Пермском крае за 10 дней набрала более 125 тыс. подписей. По данным ресурса, только за один день, 24 июля, её поддержали 8 тыс. чел.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в п. Октябрьский. Её, по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на железнодорожных путях возле станции Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась. Похороны прошли на сельском кладбище 20 июля.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках.

В минувшую субботу стало известно о том, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела из региона федеральным следователям. Он также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это резонансное дело.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.