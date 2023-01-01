Максим Артамонов Подростку, который поджёг девочку из Октябрьского, следователи предъявили новое обвинение Его обвинили в убийстве с особой жестокостью Поделиться Твитнуть

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщают, что подростку из Октябрьского, который 8 июля облил горючей жидкостью свою знакомую и поджёг, предъявлено новое обвинение — по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Об этом стало известно во время личного приёма граждан в Октябрьском, который проводил замруководителя следкома по региону Валерий Сафонов.

В ведомстве пояснили, что обвиняемый совершил преступление, находясь с потерпевшей наедине, «в отсутствие иных лиц». В его крови был обнаружен алкоголь. Дело ведёт Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на ж/д путях возле станции Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела.

Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию ГКБ им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

Школьницу сегодня похоронили на сельском кладбище в Богородске (в 24 км от Октябрьского). По данным 59.ru, проводить школьницу в последний путь пришли около 50 чел., в том числе одноклассники.

После трагедии жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют сурово наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. Сейчас петицию подписали уже более 26 800 чел. По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках. Пока задержан только один — его заключили под стражу.

К месту трагедии у ж/д путей люди несут цветы. По свидетельствам очевидцев, здесь остались следы копоти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.