Максим Артамонов В крови подростка, задержанного по обвинению в поджоге девочки из Октябрьского, обнаружен алкоголь Погибшую школьницу похоронят сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В ходе личного приёма замруководителя следкома по региону Валерия Сафонова в Октябрьском, стало известно, что подросток, которого обвиняют в убийстве 16-летней школьницы, в момент преступления не был под воздействием наркотиков. Однако в его крови обнаружен алкоголь. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местную жительницу, которая задала Валерию Сафронову вопрос в ходе приёма:

«В крови был алкоголь. Откуда взялся самогон, они не знают. Ходит информация, что у нас торгуют свободно алкоголем и наркотиками. Я попросила дать ответ, сколько проверок было проведено, сколько выявлено [точек продажи алкоголя и наркотиков], какие результаты — эти точки действуют или не действуют. Он (представитель СК — Прим.ред.) сказал, что подготовит письменный ответ".

СМИ сообщают, что приём к замруководителя СУ СК России по Пермскому краю пришли только пять человек, другие жители пошли прощаться с погибшим ребёнком — на 20 июля назначены похороны. Кроме того, после начала личного приёма в СК выяснилось, что на него допустят только жителей Октябрьского с местной пропиской, журналистов не пустили. Собравшиеся люди возмутились и вызвали полицию, заявив о нарушении своих прав.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на железнодорожных путях возле остановки Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела.

Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

Школьницу похоронят на сельском кладбище в Богородске (в 24 км от Октябрьского).

После трагедии жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют сурово наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках. Пока задержан только один — его заключили под стражу.

К месту трагедии у железнодорожных путей люди несут цветы. По свидетельствам очевидцев, здесь остались следы копоти.

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