Алёна Бронникова За сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 52 пожара на территории Пермского края Из огня были спасены 2 человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

permkrai.ru

Пожарные Пермского края за прошедшие сутки ликвидировали 52 пожара, защитили от огня 20 домов и спасли двоих человек. Краевое ГУ МЧС отметило, что последние 24 часа были тяжёлыми для спасателей.

«Эти дежурные сутки были очень тяжёлыми для пожарных Пермского края. В течение 24 часов огнеборцы ликвидировали 52 пожара. Ежедневно они выбиваются из сил, держат оборону, чтобы не пострадали населённые пункты. Всего за один день они защитили от огня 20 домов и спасли 2 человеческие жизни», — сообщает пресс-служба ведомства.

За это время было зарегистрировано 25 ландшафтных пожаров, 7 лесных и два крупных в Чайковском (площадь возгорания 320 кв. м) и Чернушинском (7 га) районах. Кроме того, спасатели оказывали первую помощь пострадавшим в 12 дорожно-транспортных происшествиях.

«Новый компаньон» сообщал 25 апреля о нескольких пожарах на территории Прикамья. Так, рядом с д. Кропани в Ильинском районе пожар охватил 23 га земли и 2 га леса. В Краснокамском районе сухая трава горела на площади около 6 га.

В МЧС пермяков предупредили о том, что до 27 апреля на юге региона сохранится риск возникновения лесных пожаров. Эксперты отмечают, что высокая пожароопасность может возрасти, если не начнутся дожди.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.