В Чайковском загорелся цех завода «Точмаш» Площадь пожара составила 320 кв. м Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чайковский Пермского края около полудня 25 апреля начался пожар в цехе машиностроительного завода «Точмаш» на ул. Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В тушении приняли участие 18 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии к месту пожара было установлено, что происходит горение деревянной обрешётки кровли кирпичного здания. Ликвидировать горение удалось в 13:06. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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