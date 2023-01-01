В Пермском крае на 7 га горит сухая трава и отходы деревообработки Пожар локализован Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В эти минуты в Чернушинском городском округе Пермского края сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар. Сообщение о возгорании в селе Трун поступило 25 апреля в 13.35. Здесь загорелась сухая растительность и отходы деревообработки на площади 1,5 га. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в тушении задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники.

Локализовать пожар удалось в 15.20. Предварительная площадь возгорания — 7 га. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. О ликвидации возгорания пока не сообщается.

Причины пожара устанавливаются.

МЧС России по Пермскому краю

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