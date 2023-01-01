В Ильинском округе пожарно-спасательные силы защитили жилые дома от огня Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сообщение о загорании сухой травы вблизи д. Кропани Ильинского городского округа Прикамья поступило в МЧС 25 апреля в 16.06. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение пожара привлекались силы и средства МЧС России — 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

Предварительно, площадь ландшафтного пожара составила 23 га, а лесного — 2 га.

Время локализации пожара — 18 часов 35 минут, ликвидация горения — 19 часов 20 минут.

Как подчеркнули в МЧС, от лесного пожара в Ильинском муниципальном округе никаких строений не пострадало: «Была угроза жилым домам, но пожарно-спасательные силы защитили их от огня».

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