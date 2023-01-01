В Краснокамском округе Прикамья потушен ландшафтный пожар на 6 га Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сообщение о загорании сухой травянистой растительности вблизи деревни Антоновцы Краснокамского городского округа Прикамья в МЧС поступило 25 апреля в 14.46.

По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение сухой травянистой растительности с угрозой перехода огня на лесной массив. Позднее огонь перекинулся на земли лесного фонда.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на тушение пожара от МЧС привлекались 24 человек личного состава и 7 единиц техники. От Пермского лесопожарного центра — 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ликвидация ландшафтного пожара произошла в 16.56. Его площадь составила около 6 га.





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