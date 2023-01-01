Алёна Бронникова Метеорологи прогнозируют приток воды в Камском водохранилище в ближайшие дни Рост уровня из-за отсутствия осадков будет более медленным, чем обычно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Апрель в Прикамье ознаменовался значительным маловодьем, на это указывает уровень воды в Камском водохранилище. Многие пермяки в соцсетях обратили внимание, что он ниже обычного. «Новый компаньон» обратился за комментарием к специалисту ГИС-Центра ПГНИУ Андрею Шихову. Он сообщил, что приток воды в реки ожидается в ближайшие дни.

«Ситуация с уровнем воды в водохранилище действительно необычная, но для текущей даты не является уникальной. Так, в 2017 году 23 апреля уровень воды в Камском водохранилище был равен 100,70 м, а сейчас — 101,72 м, то есть разница в пользу нынешнего года почти в метр», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что в сравнении с 2017 годом запас воды в снеге сейчас ниже минимум в два раза. Активное таяние началось намного раньше, пики половодья в центральных и южных районах, за исключением Чусовой, уже прошли. Снежный покров в 2017 году сохранялся на большей части территории региона до мая, а в этом году снег остался только на возвышенностях и в северных районах края.

«На текущей неделе приток воды в водохранилище значительно возрастёт за счёт таяния снега на севере и в горах. Однако рост уровня воды в водохранилище будет значительно медленнее, чем обычно в это время. Ситуацию могут изменить только обильные и продолжительные осадки в конце весны и начале лета», — рассказал Андрей Шихов.

Причиной маловодья стало сухое лето 2022 года, дефицит осадков осенью и зимой и раннее таяние снега в марте. Затоки арктического сухого воздуха в апреле, когда наблюдались значительные похолодания, способствовали испарению снега.

Если длительное время осадки на территории Прикамья не будут наблюдаться, то пожарная опасность возрастёт, а в реках будет наблюдаться ранняя межень (низкий уровень воды). Как отмечает эксперт, более сложная ситуация с маловодьем пока наблюдается в Зауралье, что типично для климата этого региона.

Власти Пермского края отмечали аномально раннее наступление весны и начало половодья в 2023 году. По этой причине паводок ожидался ниже средних многолетних значений.

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