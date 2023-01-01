Алёна Бронникова Названы населённые пункты Прикамья, которые может подтопить в паводок Среди них Кудымкар, Чусовой, Яйва и другие Поделиться Твитнуть

Паводок в Александровске в 2022 году

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Власти Пермского края отметили, что в 2023 году весеннее половодье началось раньше обычного, и сообщили о предпринятых мерах и готовности подразделений. Обсуждение шло в рамках правительства Пермского края.

«Весна в этом году аномально ранняя. С 24 по 28 марта температура была выше климатической нормы на 6-9 градусов. Это соответствует норме второй половины апреля», — рассказал министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович.

Он отметил, что Пермский край занимает первое место в ПФО по количеству рек, поэтому проблема подтопления и обрушения берегов остаётся актуальной ежегодно. Обычно половодье наступает во второй и третьей декадах апреля, а на севере — в первых числах мая. В этом году уже началась поэтапная подготовка, которая снизит риск ущерба имуществу. Ведутся работы по укреплению дна и берега. Уже завершены ледорезные работы на Усьве и Тулве.

На строительство и ремонт гидротехнических сооружений минприроды выделяет субсидии муниципалитетам. В 2022 году был завершён капремонт объекта в Воткинске, начались работы в других четырёх населённых пунктах, они продолжатся до 2024-го. Планируется ежедневный мониторинг ситуации на ГТС. В прошлом году проверили 10 сооружений, а с апреля проверят ещё 18. В целом на водохранилищах создан запас свободной ёмкости, который позволит вместить более 90% паводковых вод.

В зоне возможного затопления находится 104 населённых пункта, в 69 из них начались работы. Ежегодно затопленными оказываются Кудымкар, Чусовой, п. Сергиевский, Усть-Язьва, Яйва, Усть-Чёрная, Тюлькино, Вогулка и п. Серебрянка. Наибольшая вероятность затоплений ожидается в районах рек Лолог, Яйва, Иньва и Обва.

Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов рассказал, что проверка готовности служб прошла ещё в середине марта, службы проходили учения в два этапа. Для мониторинга ситуации на время весеннего паводка подготовлено 19 оперативных групп от краевого ГУ МЧС и 33 от муниципальных образований, которые подвержены подтоплению. Запланирована работа 53 гидрологических постов. Сейчас в крае осталось только две действующие ледовые переправы. Министр напоминает, что несанкционированный выход на лёд является административным нарушением и влечёт штрафы от 1 до 10 тыс. руб.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил держать ситуацию на контроле, несмотря на то, что сложностей в этом году не предвидится.

«Я говорил уже ранее профильным министерствам быть готовыми к любому сценарию развития событий. В этом году погода каждый раз какие-то сюрпризы даёт. По сути, паводок уже наступил. Тем не менее, мы должны всегда держать на контроле ситуацию», — заявил он.

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