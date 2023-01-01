В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности на юге Прикамья Большая вероятность возникновения лесных пожаров сохранится до 27 апреля Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

В связи с наступлением тёплой и сухой погоды с 25 по 27 апреля пожарные объявили об установлении в лесах на юге Пермского края высокой пожарной опасности (4 класс).

В Главном управлении МЧС России по Прикамью обратились к жителям южных округов с просьбой быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

Палы растительности, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, сжигание мусора, оставленный без присмотра костёр, детская шалость, неосторожное обращение с огнём в быту — при неблагоприятной погоде любая из этих причин может обернуться большим пожаром с тяжёлыми последствиями.

Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населённый пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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