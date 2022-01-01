Максим Артамонов В Пермском крае продолжается расследование уголовного дела о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков Подозреваемого выпустили из СИЗО в прошлом году и сняли все обвинения Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По данным «КП Пермь», в Прикамье не закрыто уголовное дело по статье «Убийство», которое правоохранители возбудили в августе прошлого года после гибели шестилетней девочки в посёлке Верхнечусовские Городки.

Расследование продолжилось после того, как подозреваемого в убийств Виктора Мошкина выпустили из СИЗО и сняли с него все обвинения.

Причиной, по которой продолжаются следственные действия, стали родителей погибшей девочки. Сейчас следователи проверяют ещё несколько версий гибели ребёнка — для этого назначены дополнительные экспертизы, отмечает издание.

Трагедия в Верхнечусовских Городах произошла 12 августа прошлого года. Около 19:00 шестилетняя девочка ушла в магазин и пропала. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ночь на 15 августа тело девочки обнаружили в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Были назначены экспертизы. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено. Затем по уже сложившейся традиции председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого дела.

Похороны девочки состоялись 18 августа.

Через два дня по решению суда жителю Верхнечусовских Городков Виктору Мошкину, задержанному после гибели девочки, избрали меру пресечения — его отправили в СИЗО. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительные органы, писали, что мужчина якобы признался, что случайно толкнул девочку, после чего она упала в колодец и утонула. При этом отмечалось, что мужчина путается в показаниях и его признание вызывало вопросы.

Также сообщалось, что мужчина ранее был судим за убийство ребёнка и пробыл в колонии 7 лет.

В декабре, после четырёх месяцев ареста, его оправдали и освободили из СИЗО. За это время было проведено 18 судебно-медицинских экспертиз, которые подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. Кроме того, на теле не обнаружено телесных повреждений. Всё это время его собственные дети находились в спецучреждениях — органы опеки забирали их из семьи на время ареста мужчины.

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