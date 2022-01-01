Максим Артамонов
В Перми из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Он провёл там почти четыре месяца
Из пермского СИЗО освободили 46-летнего Виктора Мошкина, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Мужчина провёл в изоляторе практически четыре месяца — с середины августа до 12 декабря.
По словам Мошкина, сейчас он чувствует себя хорошо, он уверен, что справедливость восторжествует. По неподтверждённой информации, мужчину полностью оправдали, сообщает «КП-Пермь».
Напомним, 20 августа Свердловский райсуд Перми избрал меру пресечения жителю п. Верхнечусовские Городки, задержанному после гибели 6-летней девочки. Его отправили в СИЗО. Как писали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина якобы признался, что случайно толкнул девочку, после чего она упала в колодец и утонула. При этом отмечалось, что мужчина путается в показаниях и его признание вызывало вопросы.
Также сообщалось, что мужчина ранее был судим за убийство ребёнка и пробыл в колонии 10 лет.
Трагедия в Верхнечусовских Городах произошла 12 августа. Около 19.00 шестилетняя девочка ушла в магазин и пропала. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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