Максим Артамонов В Перми из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве шестилетней девочки Он провёл там почти четыре месяца Поделиться Твитнуть

Из пермского СИЗО освободили 46-летнего Виктора Мошкина, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Мужчина провёл в изоляторе практически четыре месяца — с середины августа до 12 декабря.

По словам Мошкина, сейчас он чувствует себя хорошо, он уверен, что справедливость восторжествует. По неподтверждённой информации, мужчину полностью оправдали, сообщает «КП-Пермь».

Напомним, 20 августа Свердловский райсуд Перми избрал меру пресечения жителю п. Верхнечусовские Городки, задержанному после гибели 6-летней девочки. Его отправили в СИЗО. Как писали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина якобы признался, что случайно толкнул девочку, после чего она упала в колодец и утонула. При этом отмечалось, что мужчина путается в показаниях и его признание вызывало вопросы.

Также сообщалось, что мужчина ранее был судим за убийство ребёнка и пробыл в колонии 10 лет.

Трагедия в Верхнечусовских Городах произошла 12 августа. Около 19.00 шестилетняя девочка ушла в магазин и пропала. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ночь на 15 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Были назначены экспертизы. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено. Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого дела дела.





Похороны девочки состоялись 18 августа.













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