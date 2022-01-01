Елена Синица На ТЭЦ-9 пострадали сотрудники подрядных организаций из Москвы и Казани Один из них погиб Поделиться Твитнуть

Краевая трудинспекция приступила к расследованию несчастного случая на ТЭЦ № 9. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным инспекции, в результате происшествия пострадали три работника подрядных организаций. В ведомстве добавили, что специалисты из Казани и Москвы.





Один работник погиб , а два работника находятся в ожоговом центре. Степень тяжести их травм устанавливается.





Работодатели формируют комиссии по расследованию несчастного случая под председательством инспекции труда с участием Ростехнадзора, ФСС. Также у работодателей запросили документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших. Инспекция проведет проверку соблюдения требований охраны труда.





Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





В «Т Плюс» сообщили, что теплоснабжение будет подаваться в штатном режиме.

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