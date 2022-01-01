Елена Синица В Перми тепловую нагрузку с ТЭЦ-9 переведут на ТЭЦ-6 Власти обещают, что теплоснабжение домов не пострадает Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

Из-за пожара на пермской ТЭЦ-9, обеспечивающей теплом жилой сектор Индустриального района, проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

При этом теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объёме, добавили в ведомстве. Министерство поставило на контроль этот вопрос.





Вместе с тем в «Т-Плюс» (в компанию входит ТЭЦ-9) сообщают, что в связи с переключением источников из-за вывода в ремонт оборудования на ТЭЦ-9 возможно понижение параметров и режимов теплоносителя с 30 ноября и до устранения.





К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





Напомним , пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м.





По последним данным, известно о трёх пострадавших.

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