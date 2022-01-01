Максим Артамонов В Перми на ТЭЦ-9 произошёл крупный пожар Площадь возгорания составляет около 100 кв. м Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

В Перми произошёл большой пожар на ТЭЦ-9 — загорелась крыша одного из цехов. Видео происшествия появилось в сообществе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о пожаре поступила в 12.58 по местному времени. Пожар произошёл в турбинном цехе, там горит участок крыши. На месте происшествия работают сотрудники противопожарной службы.

К месту возникновения пожара направлены люди и техника — 79 человек личного состава и 23 машины.

Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.

Пострадавших и погибших, по предварительным данным МЧС, нет. Позднее выяснилось, что пострадавшие всё же есть, кроме того, один человек скончался в реанимации.

СМИ сообщают об эвакуации 500 человек с территории ТЭЦ и сохраняющейся угрозе перехода огня на другие здания.

Пермская ТЭЦ-9 — теплоэлектростанция, расположенная в Индустриальном районе Перми по ул. Промышленной, 103.

Изначально создавалась для удовлетворения энергетических нужд компании «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и проектировалась для работы на угле. В настоящее время работает на мазуте и природном газе, входит в состав ПАО «Т Плюс».

В пресс-службе компании сообщили: «Причины происшествия устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия».

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