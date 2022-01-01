Максим Артамонов Один пострадавший во время пожара на пермской ТЭЦ скончался Ещё двое находятся в ожоговом отделении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минздраве, медики не смогли спасти одного из пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9 в Перми.

«К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными», — пояснили в минздраве.

Погибшим был мужчина 1991 г.р., у которого было обожжено более 40% тела. Он скончался в реанимобиле.

Сначала ведомство сообщало о двух пострадавших, а позже уточнило, что два пациента госпитализированы в ожоговое отделение и ещё один пациент находится в состоянии клинической смерти. С ним работали фельдшеры скорой помощи.

На месте пожара к бригаде СМП также обратились за медпомощью ещё трое мужчин. После осмотра их состояние было признано удовлетворительным, от госпитализации они отказались.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м.

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