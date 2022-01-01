Максим Артамонов В результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми пострадали люди Им оказывается медпомощь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, на сегодняшний час известно о двух пострадавших во время пожара в районе ТЭЦ-9.

«Сейчас есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают три бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Кто именно пострадал и в каком они состоянии, не уточняется.





Позже в ведомстве уточнили, что два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Ещё один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой помощи.





Напомним, сегодня днём на ТЭЦ-9 загорелась крыша одного из цехов.Сообщение о возгорании поступило в 12.58 по местному времени. Пожар произошёл в турбинном цехе, там горит участок крыши. На месте происшествия работают сотрудники противопожарной службы.





Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.

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