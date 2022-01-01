Максим Артамонов Пожар на ТЭЦ-9 в Перми мог начаться из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов Открытое горение ликвидировано Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, по предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Ликвидация пожара продолжается.

Известно также, что на место происшествия выезжали специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для проведения исследований.

На место пожара также выехал зампредседателя краевого правительства Андрей Кокорев, работают следователи.

Напомним, сегодня около 13.00 на ТЭЦ-9 начался крупный пожар. По информации краевого минздрава, пострадали три человека, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.