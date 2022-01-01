Елена Синица В «Т Плюс» рассказали о теплоснабжении Перми после пожара на ТЭЦ-9 Создана специальная комиссия для выяснения причин пожара Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

После пожара на ТЭЦ-9 теплоснабжение в городе будет в штатном режиме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании «Т Плюс».

«Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме и нарушено не будет. Сейчас энергетики разворачивают резервное оборудование», — сказали в компании.





В ведомстве также добавили, что создана специальная комиссия для выяснения причин пожара.





Из-за пожара на ТЭЦ-9, обеспечивающей теплом жилой сектор Индустриального района Перми, проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6.





К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м.





В результате пожара пострадали три человека, один из них скончался.

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