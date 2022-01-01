Елена Синица Пожар на ТЭЦ-9 ликвидирован Тушение заняло более одного часа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми в 14.11 ликвидирован пожар на ТЭЦ-9, случившийся 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м.





В результате пожара пострадало три человека, один из которых погиб





По предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6.





К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.





В «Т Плюс» сообщили, что теплоснабжение будет подаваться в штатном режиме.

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