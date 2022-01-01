Елена Синица
Пожар на ТЭЦ-9 ликвидирован
Тушение заняло более одного часа
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В Перми в 14.11 ликвидирован пожар на ТЭЦ-9, случившийся 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м.
В результате пожара пострадало три человека, один из которых погиб.
По предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха.
ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6.
К месту происшествия выехал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.
Также работу по факту ЧП начали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к осмотру места происшествия.
В «Т Плюс» сообщили, что теплоснабжение будет подаваться в штатном режиме.
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