Бывший глава краевого УКС Дмитрий Левинский получил отсрочку от мобилизации Военкомату стало известно, что он является фигурантом нескольких уголовных дел Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Бывший руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский получил отсрочку от мобилизации. Причиной послужило то, что он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом сообщает Properm.ru.

Ранее сообщалось, что экс-глава пермского УКСа демонстрировал повестку о мобилизации на одном из судебных заседаний. Левинский является полковником запаса инженерных войск. Повестку ему направил Южнобутовский военкомат Москвы. Как рассказал сам Дмитрий Левинский, 14 октября он явился в военкомат для сверки документов и «сейчас ждёт приказ».

Напомним, в настоящее время в судах продолжается рассмотрение трёх уголовных дел, по которым Левинский проходит обвиняемым: о строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми, о получении взятки за общее покровительство, о мошенничестве при возведении пермского зоопарка.

Также в отношении Дмитрия Левинского в мае 2021 года и июне 2022-го уже состоялись два обвинительных приговора в связи с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями при строительстве краевых инфраструктурных объектов.

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