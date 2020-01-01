В суде началось рассмотрение третьего уголовного дела против экс-главы краевого УКСа Дмитрий Левинский обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве детской поликлиники в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Дмитрия Левинского vk.com

Сегодня Ленинский райсуд Перми начал рассмотрение третьего уголовного дела в отношении бывшего гендиректора краевого управления капитального строительства Дмитрия Левинского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детского медучреждения в краевом центре. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», своей вины Левинский не признаёт.

В обвинении, направленном в суд в октябре, говорится, что в 2017 году обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе. В дальнейшем он подписал акты о приёмке выполненных работ и поставленного медоборудования. Только фактически эти задачи либо не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме.

Таким образом, коммерческой организации необоснованно перечислили денежные средства в размере порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, в то время как контракт не был завершён, а медучреждение не было достроено.

Напомним, ранее суд вынес Левинскому приговор по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.

Сейчас в суде рассматривается дело о злоупотреблении полномочиями при укреплении берега в Усть-Качке.

Также Дмитрий Левинский проходит фигурантом по делу о хищении средств при строительстве Пермского зоопарка.

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