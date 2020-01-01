Елена Синица
Экс-главу краевого УКСа осудят за злоупотребления должностными полномочиями
Ещё одно дело Дмитрия Левинского направлено в суд
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Завершено расследования дела в отношении бывшего гендиректора краевого УКСа Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.
Поясняется, что в ноябре 2017 году обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе Перми.
В дальнейшем он подписал акты о приёмке выполненных работ и поставленного медоборудования. Только фактически эти задачи либо не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме.
Таким образом, коммерческой организации необоснованно перечислили денежные средства в размере порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. В то время как контракт не был завершён, а медучреждение не было достроено.
На имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 млн руб. Сейчас дело направлено в суд.
Напомним, ранее суд выносил Левинскому приговор по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.
Также Дмитрий Левинский также проходил фигурантом по делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка. Сумма украденных средств составила 353,7 млн руб.
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