Елена Синица Экс-главу краевого УКСа осудят за злоупотребления должностными полномочиями Ещё одно дело Дмитрия Левинского направлено в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Дмитрия Левинского vk.com

Завершено расследования дела в отношении бывшего гендиректора краевого УКСа Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

Поясняется, что в ноябре 2017 году обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе Перми.





В дальнейшем он подписал акты о приёмке выполненных работ и поставленного медоборудования. Только фактически эти задачи либо не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме.





Таким образом, коммерческой организации необоснованно перечислили денежные средства в размере порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. В то время как контракт не был завершён, а медучреждение не было достроено.





На имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 млн руб. Сейчас дело направлено в суд.





Напомним, ранее суд выносил Левинскому приговор по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.





Также Дмитрий Левинский также проходил фигурантом по делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка. Сумма украденных средств составила 353,7 млн руб.

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