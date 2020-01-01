Для бывшего главы УКС Пермского края прокуратура запросила шесть лет колонии Дмитрия Левинского судят за злоупотребление полномочиями при укреплении берега в Усть-Качке Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми продолжается рассмотрение дела о злоупотреблении полномочиями при организации работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка. На скамье подсудимых бывший глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский.

По версии следствия, в 2017 году он заключил с подрядчиком контракт на выполнение этих работ, но строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. На основании данных документов подрядчику из бюджета было необоснованно перечислено более 52 млн руб.

На судебном заседании представители прокуратуры просили признать Левинского виновным в злоупотреблении полномочиями и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии, об этом сообщает properm.ru.

Напомним, в октябре 2021 года было завершено расследование ещё одного дела в отношении бывшего гендиректора краевого УКСа Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на этот раз при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.

Левинский также проходит фигурантом по делу о хищении средств при строительстве Пермского зоопарка. А ранее суд вынес Левинскому приговор по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.

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