Бывшего главу краевого УКСа приговорили к исправительным работам Ленинский районный суд Перми вынес приговор Дмитрию Левинскому Поделиться Твитнуть

В Ленинском райсуде Перми оглашён приговор бывшему начальнику УКС Пермского края Дмитрию Левинскому. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в бюджет. Об этом сообщает properm.ru.

Рассмотренное дело касалось контракта на берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе Усть-Качки, заключённого Левинским в 2017 году. Тогда строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. Необоснованное перечисление подрядчику составило более 52 млн руб.

Это дело уже рассматривалось в Ленинском райсуде прежде. В первый раз суд решением от 14 декабря 2021 года прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновника за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а перед этим действия подсудимого переквалифицировал со «злоупотребления должностными полномочиями» на «халатность».

Однако прокуратура обжаловала это решение в Пермском краевом суде, и дело вернулось на новое рассмотрение в районную инстанцию.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.