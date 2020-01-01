Уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского вернулось в районный суд на новое рассмотрение Прокуратура выиграла апелляцию в краевом суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 2 марта, Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Пермского края на отмену постановления Ленинского райсуда в отношении бывшего руководителя краевого УКСа Дмитрия Левинского. Дело вернулось на новое рассмотрение в районную инстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 14 декабря 2021 года Ленинским райсудом уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а перед этим действия подсудимого были переквалифицированы со «злоупотребления должностными полномочиями» на «халатность».

В прокуратуре не согласились с этим решением, полагая, что Левинский совершил тяжкое преступление, повлёкшее причинение многомилионного ущерба бюджету Прикамья.

В частности, речь идёт о том, что в 2017 году Левинский заключил контракт на берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе Усть-Качки. Строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. В рамках этого госконтракта подрядчику ООО «Сириус» было выплачено 174,4 млн руб. Необоснованное перечисление составило более 52 млн руб.

Кстати, как добавили в надзорном органе, до настоящего времени берегоукрепление Воткинского водохранилища не завершено.

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