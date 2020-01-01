Мария Сыропятова Ленинский райсуд прекратил уголовное дело против Дмитрия Левинского Причина — истечение срока давности Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский

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Уголовное дело против бывшего руководителя краевого управления капитального строительства Дмитрия Левинского прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом сегодня, 14 декабря, «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

В судебном заседании прокуратура обвиняла экс-чиновника в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В 2017 году Левинский заключил контракт на берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе Усть-Качки. Строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. В рамках этого госконтракта подрядчику ООО «Сириус» было выплачено 174,4 млн руб.

Обвинение запрашивало наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал дело на ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и прекратил уголовное преследование Дмитрия Левинского в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Напомним, что Левинскому уже выносился обвинительный приговор за незаконный снос гаражей на Разгуляе. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года и четыре месяца условно.

Недавно Ленинский районный суд начал рассматривать ещё одно дело против Дмитрия Левинского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.

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