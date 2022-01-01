Елена Синица Экс-глава пермского УКСа Дмитрий Левинский получил повестку о мобилизации Он является полковником запаса инженерных войск Поделиться Твитнуть

Экс-глава пермского УКСа Дмитрий Левинский получил повестку о мобилизации. Об этом заявил сам Левинский во время судебного допроса, передаёт «РБК-Пермь».

По данным издания, 51-летний Дмитрий Левинский является полковником запаса инженерных войск. Повестку Левинскому направил Южнобутовский военкомат Москвы 14 октября. Как рассказал сам Дмитрий Левинский, в тот же день он явился в военкомат для сверки документов, сейчас ждёт приказ.





Напомним, сейчас в судах продолжается рассмотрение трёх уголовных дел, по которым Левинский проходит обвиняемым: о строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми, о получении взятки за общее покровительство, о мошенничестве при возведении пермского зоопарка.





Также в отношении Дмитрия Левинского в мае 2021 года и июне 2022-го уже состоялись два обвинительных приговора в связи с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями при строительстве краевых инфраструктурных объектов.

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