Елена Синица В суде начали рассматривать ещё одно дело в отношении экс-главы пермского УКСа Дмитрия Левинского обвиняют в получении взятки в 3 млн руб. за подписание договоров, в том числе, на строительство зоопарка Поделиться Твитнуть

Сегодня, 22 августа, в Ленинском райсуде Перми начали рассматривать ещё одно дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского. В этот раз речь идёт о получении взятки в 3 млн руб. Об этом сообщает портал properm.ru.

По данным следствия, в 2018 году Левинский получил от руководителя строительной компании «Интрейджилстрой» взятки на общую сумму 3 млн руб.





Деньги полагались чиновнику за подписание им документации при исполнении более 10 договоров на масштабных городских объектах, таких как «Зоопарк Перми», помещения цеха завода им. Шпагина (их готовили для Дягилевского фестиваля) и др.





При этом за общее покровительство при заключении и оплате контрактов и получение госконтрактов без конкурсных процедур Левинский должен был получить 3% от стоимости всех заключенных контрактов.





Сам Левинский свою вину не признаёт. Он утверждает, что деньги были получены в качестве займа, а затем возвращены. Заседание отложено до завтрашнего дня.





Напомним , в отношении Дмитрия Левинского в мае 2021 года и июне 2022-го уже состоялись два обвинительных приговора в связи с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями при строительстве краевых инфраструктурных объектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.