Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экс-министр культуры возглавит Пермский цирк Вячеслав Торчинский вступает в должность 30 сентября Поделиться Твитнуть

Вячеслав Торчинский

Константин Долгановский

Экс-министр культуры Пермского края станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Вячеслав Торчинский подтвердил эту информацию «Новому компаньону», уточнив, что вступает в должность сегодня, 30 сентября, но ещё не видел подписанного приказа.

Вячеслав Торчинский возглавлял Министерство культуры Пермского края с 2018 по декабрь 2021 года, планировалось, что после отставки с министерской должности он возглавит Пермскую галерею, однако коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.

В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, однако проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию.

Позже появилась информация, что экс-министр может стать директором пермского ДК им. Калинина, однако это назначение не состоялось.

Ранее Пермским цирком руководила Мария Сумишевская – с 2015 по 2021 год. После её увольнения по собственному желанию руководителем учреждения был назначен Рихард Илгач, однако он недолго оставался в этой должности. В последнее время учреждение возглавляла Лариса Хайруллина в статусе и.о. директора.

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