Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Экс-министр культуры возглавит Пермский цирк
Вячеслав Торчинский вступает в должность 30 сентября
Экс-министр культуры Пермского края станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Вячеслав Торчинский подтвердил эту информацию «Новому компаньону», уточнив, что вступает в должность сегодня, 30 сентября, но ещё не видел подписанного приказа.
Вячеслав Торчинский возглавлял Министерство культуры
Пермского края с 2018 по декабрь 2021 года, планировалось, что после
отставки с министерской должности он возглавит Пермскую галерею, однако
коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.
В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, однако проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию.
Позже появилась информация, что
экс-министр может стать директором пермского ДК им. Калинина, однако это
назначение не состоялось.
Ранее Пермским цирком руководила Мария Сумишевская – с 2015
по 2021 год. После её увольнения
по собственному желанию руководителем учреждения был назначен Рихард Илгач,
однако он недолго оставался в этой должности. В последнее время учреждение
возглавляла Лариса Хайруллина в статусе и.о. директора.
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