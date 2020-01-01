Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший министр культуры Пермского края возглавил Самарский драмтеатр Вячеслав Торчинский приступил к работе в новой должности 9 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский принял предложение Министерства культуры Самарской области и с 9 марта является директором Самарского академического театра драмы им. Максима Горького.

Это один из старейших театров Поволжья — основан в 1851 году — и один из крупнейших: в штате почти 200 человек.

Несмотря на то, что в театре есть и художественный руководитель, и главный режиссёр, именно директор является в нём первым лицом.

Любопытно, что главным режиссёром в Самарском драмтеатре служит ещё один бывший пермяк — Михаил Лебедев, в прошлом один из ведущих артистов Театра-Театра.

По словам Вячеслава Торчинского, его первая задача — подружиться с труппой, сделать так, чтобы его приняли, стали считать своим: «Это же не чиновничья структура, а творческая, здесь без личных отношений ничего не добьёшься».

Вячеслав Торчинский занимал должность министра культуры Пермского края с мая 2018 года до ноября 2021 года, когда он был уволен на фоне срочной необходимости освободить часть помещений Пермской художественной галереи для проведения богослужений в Спасо-Преображенском соборе. Первоначально предполагалось, что бывший министр возглавит галерею, чтобы курировать строительство нового здания и переезд в него, однако позже руководство региона отказалось от этой идеи.

Новым главой краевого минкульта (пока в статусе и. о.) стала Алла Платонова, до недавнего времени директор по развитию Пермского театра оперы и балета.

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