Вячеслав Торчинский станет директором Пермской художественной галереи Нынешний руководитель Юлия Тавризян перейдёт на должность заместителя Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в ближайшее время будет назначен директором Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщает телеграм-канал «Солёные уши». «Новому компаньону» также подтвердили эту информацию. В галерее от комментариев отказались.

После назначения Вячеслава Торчинского нынешний директор галереи Юлия Тавризян перейдёт на должность заместителя руководителя.

По информации «Нового компаньона», нового директора галереи представят коллективу в пятницу, 26 ноября. Предполагается, что это сделает вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. При этом, как сообщают источники «Нового компаньона», Юлия Тавризян уже покинула свой кабинет.

Ранее предполагалось, что Торчинский будет курировать строительство галереи в должности директора проектного офиса. Однако, по информации «Нового компаньона», такой структуры пока не существует.

Напомним, галерея должна появиться рядом с Речным вокзалом в 2023 году. Общая площадь помещений составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся выставочные залы, образовательный центр, научный архив, библиотека и реставрационные мастерские.

Также, по нашей информации, в ближайшее время галерея должна будет освободить здание Кафедрального собора. Она переедет во временное здание.

«Для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе необходимо организовать пространство для временного размещения галереи», — отмечал на встрече с губернатором Дмитрием Махониным вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что церковь проведёт службу в здании собора уже на Пасху.





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