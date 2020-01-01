Переезд Пермской художественной галереи начнётся в ближайшее время Здание под временное размещение музея уже определено Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (возглавляет оргкомитет по празднованию 300-летия Перми) обсудили подготовку к юбилею краевого центра. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече в Москве 11 октября глава Прикамья рассказал о ходе исполнения поручений вице-премьера, данных в апреле на первом заседании оргкомитета.

Главная новость — Пермская художественная галерея не будет ждать завершения строительства нового музейного комплекса и переедет во временное здание.

«Правительством края была разработана проектная документация нового музейного комплекса, получено положительное заключение госэкспертизы, подготовлен земельный участок для строительства, есть готовность софинансировать строительство из бюджета субъекта, — отметил Дмитрий Чернышенко. — Но для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе необходимо организовать пространство для временного размещения галереи».

Губернатор Дмитрий Махонин заверил вице-премьера, что работы по переезду начнутся в ближайшее время, а здание под временное размещение галереи уже определено.

Также на встрече обсудили строительство в Перми и других крупных инфраструктурных объектов.

В частности, универсального Дворца спорта на 10,5 тыс. мест. Город претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, и появление нового дворца — одно из важных условий проведения престижного турнира. Кроме того, арена создаст дополнительные возможности для массовых занятий спортом жителей края.

Обсуждая данный проект, Чернышенко заявил: «Определить стоимость строительства и параметры софинансирования из бюджетов сможем только после подготовки проектно-сметной документации. Прошу завершить её разработку в декабре текущего года».

Еще одной темой встречи стало создание в Пермском крае межвузовского кампуса. Проект уже прошёл межведомственную экспертизу.

«Тем не менее проект требует доработки, — сказал вице-премьер. — Прошу во взаимодействии с минобрнауки России провести эту работу, обсудить финансовую модель реализации проекта кампуса мирового уровня».

На встрече глава Прикамья также сообщил, что в ноябре 2021 года планируется определить подрядчика по строительству Краевой музыкальной школы. В том же месяце завершится разработка проектной документации набережной Камы в Кировском районе и проекта «Зеленое кольцо» (предполагает обустройство пешеходных дорожек и мостиков, смотровых площадок и навигации в долинах малых рек Егошихи и Данилихи). В декабре закончится разработка проектно-сметной документации по благоустройству ул. Сибирской.

В заключении Дмитрий Чернышенко поручил Дмитрию Махонину проработать реализацию инфраструктурных проектов совместно с корпорацией «Туризм.РФ».

«Считаю, что инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» также должны работать на юбилей Перми. За счет активной событийной программы и создания новых мест притяжения туристический поток в Пермский край вырастит в разы к юбилею», — заявил вице-премьер.

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